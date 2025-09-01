Neki ljudi nisu rođeni da budu vođe: Beže od teških odluka, mir im je važniji od moći!

Nije svako rođen da bude vođa.

Neki ljudi jednostavno ne vole da preuzimaju odgovornost, da donose teške odluke ili da se nose sa pritiskom. I zanimljivo je kako se to često poklapa sa horoskopskim znakom.

RIBE

Na primer, Ribe — one su duša od čoveka, ali kad treba da se zauzmu, da preseku, da vode tim… e tu već nastaje problem. One bi najradije da se svi slažu, da nema konflikta, da se stvari reše same od sebe. Ali život ne funkcioniše tako. Njihova osetljivost i sklonost maštanju često ih odvlače od realnosti, pa kad se nađu u ulozi vođe, izgube kompas.

VAGE

Vage su večiti diplomate. One žele da svi budu zadovoljni, da niko ne bude povređen. Ali kad treba da se donese odluka koja neće svima prijati — tu nastaje blokada. Vaga će radije da se povuče, da pita druge šta misle, nego da sama preuzme odgovornost. Iako imaju dobru intuiciju, često im fali odlučnost.

RAK

A Rakovi? Oni vode srcem, što je divno u prijateljstvu, ali nezgodno kad treba da se vodi grupa ljudi. U stresnim situacijama, Rak se povlači, traži sigurnost, umesto da stane na čelo i kaže: „Idemo ovako.“ Njihova potreba da zaštite druge često ih sprečava da budu čvrsti i autoritativni.

