Neki znakovi horoskopa u sebi nose tihu tugu koju malo ko primeti, a kriju je iza osmeha!

Na prvi pogled deluju smireno, nasmejano i snažno, ali iza njihove spoljašnje mirnoće često se krije duboka tuga. Ne traže sažaljenje i ne dele je s drugima, jer veruju da bi time nekome postali teret.

Ipak, njihova tuga, iako skrivena, čini ih plemenitim, saosjećajnima i ljudima s najdubljim razumevanjem za tuđu bol. Ovo su ti astrološki znakovi:

Ribe – nikad ne prestaju da veruju u dobrotu

Ribe osećaju više nego većina ljudi. One doživljavaju svet kroz emocije, i tuđa sreća ili nesreća lako ih dotakne. Njihova tuga često proizlazi iz razočaranja u ljude – ne zato što su ih povredili, nego zato što su očekivale više iskrenosti i topline. Ipak, Ribe nikada ne prestaju verovati u dobrotu.

Rak – uvek je tu za druge

Rak teško pokazuje koliko ga nešto boli. Uvek je tu za druge, ali retko ko vidi koliko mu samom ponekad treba podrška. Kad ostane sam, suočava se s emocijama koje skuplja nedeljama. Njegova tuga tiha je, ali duboka, i često ga potiče da bude još brižniji prema drugima.

Devica – analizira i pokušava da razume

Devica svoju tugu skriva iza kontrole i racionalnosti. Umesto da pokaže emocije, ona ih analizira i pokušava razumeti. Ali ispod te logike često se krije nežnost i želja da sve bude u redu, iako zna da ne može popraviti baš sve.

Zajedničke osobine ovih znakova

Visoka emocionalna dubina

Potreba da zaštite druge od svoje tuge

Tuga im je kao unutrašnji proces, ne javna drama

Tiha tuga ovih znakova ne čini ih slabima. Naprotiv, ona ih oblikuje u ljude koji vole dublje i razumeju više nego što će ikad priznati.

(Krstarica/Index)

