Nekome novac, nekome ljubav: Šta donosi sezona Vage za vaš znak

Sezona Vage traje od 22. septembra do 23. oktobra i donosi fokus na ravnotežu, estetiku i odnose; Sunce u Vagi podstiče pravdu, harmoniju i veću želju za povezivanjem s drugima.
Šta karakteriše Vagu
Vage su diplomatske, usmerene na pravednost i često stavljaju potrebe drugih ispred svojih; njima vlada Venera, planeta ljubavi i lepote, što objašnjava njihov estetski ukus i društvenu prirodu.
Ton sezone i praktične posledice
Nakon analitične energije Device, sezona Vage poziva da uživamo u plodovima rada, uspostavimo balans i uredimo odnose; ovo je period za estetske i društvene aktivnosti te za traženje fer rešenja u ličnim i profesionalnim pitanjima.
Ključni datumi ove godine
Sezona Vage počela je 22. septembra; 6. oktobra Merkur ulazi u Škorpiju i pojačava sumnju i istraživački duh; 13. oktobra Venera ulazi u Vagu i pojačava romantične vibracije; 21. oktobra novi Mesec u Vagi naglašava pravdu i reciprocitet u vezama.
Kako na vas sezona Vage utiče zavisno od podznaka
Ovan podznak: fokus na partnerstvima i ugovorima;
Bik podznak: pažnja na rutinu i brigu o sebi;
Blizanci podznak: kreativnost i zabava u prvom planu;
Rak podznak: dom i porodica dobijaju prioritet;
Lav podznak: komunikacija i lokalne veze su važni;
Devica podznak: pitanja novca i samovrednovanja;
Vaga podznak: osećaj identiteta i novi počeci;
Škorpija podznak: završeci i duhovni rad;
Strelac podznak: mreže i veće zajednice;
Jarac podznak: karijera i javni imidž;
Vodolija podznak: putovanja i širenje vidika;
Ribe podznak: intimnost i zajednički resursi.
Kada Sunce aktivira određenu kuću u vašoj natalnoj karti, ta oblast se „upaljuje“ i dobijate dodatnu energiju i samopouzdanje upravo u toj sferi života, pa je korisno znati svoj podznak da biste preciznije razumeli uticaj sezona Vage.
