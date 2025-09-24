Nekome novac, nekome ljubav: Šta donosi sezona Vage za vaš znak

Sezona Vage traje od 22. septembra do 23. oktobra i donosi fokus na ravnotežu, estetiku i odnose; Sunce u Vagi podstiče pravdu, harmoniju i veću želju za povezivanjem s drugima.

Šta karakteriše Vagu

Vage su diplomatske, usmerene na pravednost i često stavljaju potrebe drugih ispred svojih; njima vlada Venera, planeta ljubavi i lepote, što objašnjava njihov estetski ukus i društvenu prirodu.

Ton sezone i praktične posledice

Nakon analitične energije Device, sezona Vage poziva da uživamo u plodovima rada, uspostavimo balans i uredimo odnose; ovo je period za estetske i društvene aktivnosti te za traženje fer rešenja u ličnim i profesionalnim pitanjima.

Ključni datumi ove godine

Sezona Vage počela je 22. septembra; 6. oktobra Merkur ulazi u Škorpiju i pojačava sumnju i istraživački duh; 13. oktobra Venera ulazi u Vagu i pojačava romantične vibracije; 21. oktobra novi Mesec u Vagi naglašava pravdu i reciprocitet u vezama.

Kako na vas sezona Vage utiče zavisno od podznaka

Ovan podznak: fokus na partnerstvima i ugovorima;

Bik podznak: pažnja na rutinu i brigu o sebi;

Blizanci podznak: kreativnost i zabava u prvom planu;

Rak podznak: dom i porodica dobijaju prioritet;

Lav podznak: komunikacija i lokalne veze su važni;

Devica podznak: pitanja novca i samovrednovanja;

Vaga podznak: osećaj identiteta i novi počeci;

Škorpija podznak: završeci i duhovni rad;

Strelac podznak: mreže i veće zajednice;

Jarac podznak: karijera i javni imidž;

Vodolija podznak: putovanja i širenje vidika;

Ribe podznak: intimnost i zajednički resursi.

Kada Sunce aktivira određenu kuću u vašoj natalnoj karti, ta oblast se „upaljuje“ i dobijate dodatnu energiju i samopouzdanje upravo u toj sferi života, pa je korisno znati svoj podznak da biste preciznije razumeli uticaj sezona Vage.

