Nekrunisana kraljica Zodijaka: Dama u ovom znaku ruši i osvaja sve pred sobom

Alfa ženka, ambiciozna, disciplinovana, organizovana, strpljiva, odgovorna, praktična, odlučna, neustrašiva, fokusirana na cilj i srećna tek kad do njega dođe – ona je sve to!

Ona je žena u znaku Jarca i neverovatno jaka žena! Ono što bi svakom prosečnom muškarcu slomilo kičmu ova dama će izneti tako nenametljivo i dostojanstveno da ćete se zapitati da li ste je uopšte dostojni.

Ako zaključite da jeste, budite sigurni da će vaša ljubav goreti postojano i toplo, kada sve ostale budu sagorele. Održavaće je plamen njene odgovornosti, dužnosti i posvećenosti. Sa njom svaki dan neosetno postajete sve bolji, dok jednog dana ne shvatite da ste od krastave žabe postali princ koji uživa poštovanje i autoritet svih oko sebe.

Ona je to znala dok ste još bili žaba, a koliko se dama usuđuje da voli žapca? Njena mašta ne priznaje nerealne fantazije, jer ona uvek zna krajnji ishod stvari. Sve što traži od vas jeste da pokažete karakter i istrajnost, a ona će vam rado dati primer, jer to poseduje bar dva puta više od vas. Kao majka je stroga, ali pravedna. Deca će joj jednog dana vladati sobom i svetom oko sebe.

Žena Jarac može da prebrodi sve životne nedaće, a kakav je god problem zadesio, uspeće da ostane pribrana i mirna i odmah će početi da traži rešenje. Može se činiti hladna i rezervisana, ali ispod te površine krije se žena sa odličnim smislom za humor koja čezne za sigurnošću. Deo svojih ambicija spremna je da žrtvuje samo zbog jednog – zbog porodice.

U prirodi joj nije da se zaljubi na prvi pogled, niti da gubi vreme na besmisleni flert za koji zna da ne vodi nikuda. Ljubav je za nju ozbiljna stvar i ako joj se neko sviđa, neće pustiti sudbini da odradi svoje, već će uvek biti svesna svojih sposobnosti, uzeće stvari u svoje ruke i pobrinuti se da dobije muškarca kojeg želi.

Partneru voli da ugađa i brine se za njega, zbog čega se može činiti kao da je ona u vezi potčinjena, ali u stvari nikad neće izgubiti svoju urođenu nezavisnost, odnosno neće zavisiti od partnera. Sa svojim životnim saputnikom želi da bude ravnopravna, a uz njega će stajati i biti mu podrška i u najtežim momentima. Traži nekog ko će uspeh voleti isto koliko i ona, pa je savršena veza za nju spoj ljubavi, sigurnosti i uspešnosti.

Strastvena je ljubavnica. Idealne partnere pronaći će u druga dva zemljana znaka, Biku ili Devici, jer oni znaju da prodru do njenog srca i otkriju njegovu toplu i nežnu srž, kao i jednom vodenom znaku, Raku, koji će u potpunosti zadovoljiti njene emocionalne potrebe. Dobro se može slagati i sa Škorpijom.

Žena Jarac osvaja svojom klasičnom lepotom, njen celokupan izgled vrlo je dopadljiv, a prvo što svi na njoj primete su visoke jagodice koje joj daju posebnu eleganciju i šarm. Tipičnu predstavnicu znaka karakteriše duži nos, izražajno i skladno lice, duboke, pomalo mračne oči, vitka figura i tanak vrat, naglašena ramena i čist i blistav ten.

Nju nije lako osvojiti. Kod nje ljubav ne može da naiđe kao grom iz vedra neba. Kada voli ili bolje rečeno, kada odluči to da prizna, to se obično događa nakon dugog poznanstva s nekim muškarcem. Ljubav se kod nje sporo rađa. Kada odluči za nekoga da se veže, to je za ceo život. Ni vreme ni dugi rastanci ne mogu da poremete njenu ljubav.

