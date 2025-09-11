Nema mu ravnog! Horoskopski kralj lenjosti koji uvek beži od posla

Horoskopski znak koji posao pretvara u umetnost izbegavanja. Pogledajte zašto je šampion lenjosti.
Ako ste ikada imali kolegu koji nestane čim se pomene reč „rok“, velika je šansa da je rođen u znaku Bika. On ne mrzi rad – on ga filozofski odbacuje. Njegova lenjost nije obična, već umetnička.
Bik – znak koji ima doktorat iz izbegavanja obaveza
Bik ne beži od posla zato što je nesposoban – već zato što ga smatra suvišnim. Njegova logika: ako može da se odloži, zašto bi se radilo odmah? Ako može da se izbegne, zašto bi se uopšte radilo?
U njegovom svetu, pauza je svetinja, a „ne mogu sad“ je mantra. Njegov kalendar obaveza je prazan, ali zato ima raspored za dremku, razmišljanje i uživanje u hrani.
Majstor pasivne agresije na radnom mestu
Neće vam reći da neće da radi – samo će nestati. Ili će se pojaviti sa izjavom: „Ja sam mislio da to nije hitno.“ Njegova taktika je tiho sabotiranje produktivnosti, uz osmeh koji razoružava.
I dok vi jurite rokove, Bik filozofira o smislu rada. Ume da bude šarmantan, duhovit i neodoljivo neodgovoran.
Da li je lenj ili samo zna da uživa?
Tu dolazimo do dileme: da li je Bik lenj ili je zapravo genije za život bez stresa? Njegova sposobnost da ignoriše pritisak, da se ne upeca na „hitno je“, i da uvek nađe izgovor – možda je zapravo supermoć.
Ali ako ga pitate da vam pomogne – spremite se na iznenadni nestanak, iznenadnu glavobolju ili filozofsku raspravu o tome zašto je „ne raditi“ zapravo čin samopoštovanja.
Saveti za one koji ga vole (ili rade s njim)
Ako ste u vezi s Bikom – naučite da volite tišinu i da ne očekujete pomoć oko selidbe. Ako radite s njim – prihvatite da ćete vi završiti posao.
Ali jedno je sigurno: niko ne ume da izbegne obaveze sa toliko stila kao Bik. Horoskopski kralj lenjosti – i ponosno nosi tu titulu.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com