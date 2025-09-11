Nema mu ravnog! Horoskopski kralj lenjosti koji uvek beži od posla

Horoskopski znak koji posao pretvara u umetnost izbegavanja. Pogledajte zašto je šampion lenjosti.

Ako ste ikada imali kolegu koji nestane čim se pomene reč „rok“, velika je šansa da je rođen u znaku Bika. On ne mrzi rad – on ga filozofski odbacuje. Njegova lenjost nije obična, već umetnička.

Bik – znak koji ima doktorat iz izbegavanja obaveza

Bik ne beži od posla zato što je nesposoban – već zato što ga smatra suvišnim. Njegova logika: ako može da se odloži, zašto bi se radilo odmah? Ako može da se izbegne, zašto bi se uopšte radilo?

U njegovom svetu, pauza je svetinja, a „ne mogu sad“ je mantra. Njegov kalendar obaveza je prazan, ali zato ima raspored za dremku, razmišljanje i uživanje u hrani.

Majstor pasivne agresije na radnom mestu

Neće vam reći da neće da radi – samo će nestati. Ili će se pojaviti sa izjavom: „Ja sam mislio da to nije hitno.“ Njegova taktika je tiho sabotiranje produktivnosti, uz osmeh koji razoružava.

I dok vi jurite rokove, Bik filozofira o smislu rada. Ume da bude šarmantan, duhovit i neodoljivo neodgovoran.

Da li je lenj ili samo zna da uživa?

Tu dolazimo do dileme: da li je Bik lenj ili je zapravo genije za život bez stresa? Njegova sposobnost da ignoriše pritisak, da se ne upeca na „hitno je“, i da uvek nađe izgovor – možda je zapravo supermoć.

Ali ako ga pitate da vam pomogne – spremite se na iznenadni nestanak, iznenadnu glavobolju ili filozofsku raspravu o tome zašto je „ne raditi“ zapravo čin samopoštovanja.

Saveti za one koji ga vole (ili rade s njim)

Ako ste u vezi s Bikom – naučite da volite tišinu i da ne očekujete pomoć oko selidbe. Ako radite s njim – prihvatite da ćete vi završiti posao.

Ali jedno je sigurno: niko ne ume da izbegne obaveze sa toliko stila kao Bik. Horoskopski kralj lenjosti – i ponosno nosi tu titulu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com