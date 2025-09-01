Nema plakanja, a ni slabosti: Ova 3 znaka horoskopa kao da su od čelika – da li ste i vi među njima?

Nema plakanja, a ni slabosti – ova 3 znaka horoskopa kao da su od čelika proverite da li ste i vi među njima!

Dok neki ljudi bez problema puste suze da poteku, kod drugih ih gotovo nikada nema. Deluju smireno, pa čak i pomalo hladno, ali iza toga se često krije potreba da emocije drže pod kontrolom. Oni osećanja proživljavaju na svoj način – racionalno, tiho i bez velike drame, piše index.hr.

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj disciplini i unutrašnjoj snazi. Retko kad će zaplakati pred drugima jer smatraju da suze ne donose rešenje. Umesto toga, okreću se konkretnim postupcima i traže način da problem reše praktično. Ako i zaplaču, to je gotovo uvek daleko od pogleda drugih, u trenutku kada su sami.

Vodolija

Vodolije svet posmatraju logikom, a ne emocijama. Suze doživljavaju kao slabost i zato ih izbegavaju. Njihov racionalan i ponekad distanciran pristup može ostaviti utisak da nemaju saosećanja, ali to nije prava istina. Samo biraju da osećaje pokažu drugačije, kroz dela i postupke, a ne kroz suze.

Devica

Device po prirodi analiziraju sve, pa tako i sopstvena osećanja. Umesto da se prepuste emocijama, one pokušavaju da pronađu logično objašnjenje za ono što ih muči. Zbog toga često deluju hladno i rezervisano, iako nisu lišene emocija. Njihov izbor je jednostavno da ranjivost ne dele sa svetom.

