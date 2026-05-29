Nema više iluzija u ljubavi: Za 4 znaka dolazi vreme surovog trežnjenja

Sukob Venere i Saturna neće tolerisati iluzije ni lažna obećanja. Rai, Blizanci, Ribe i Škorpija shvatiće da nema više iluzija u ljubavi.

Zvezde krajem maja donose astrološki sukob između Venere i Saturna, terajući nas da se suočimo sa neprijatnim istinama. Nema više iluzija, ovaj tranzit donosi bolno, ali preko potrebno otrežnjenje, posebno za četiri horoskopska znaka

Napeti kvadrat Venere u Raku i Saturna u Ovnu, koji nas očekuje 28. maja, donosi osećaj emocionalne težine, probleme u vezama i suočavanje sa stvarnošću.

Ovaj astrološki period neće tolerisati iluzije ni lažna obećanja. Eenergija dolazi da nam pokaže gde su nam hitno potrebne čvršće granice, veća emocionalna zrelost i više samopoštovanja. Pomaže da shvatimo da nema više iluzija. Sva četiri znaka će osetiti ovaj uticaj.

Sukob emocija i odgovornosti

Venera u vodenom znaku Raka traži emocionalnu sigurnost, lojalnost i istinsku intimnost. Ona izražava ljubav kroz brigu i ranjivost, ali kada se oseća odbačeno, često se povlači u stare emocionalne obrasce. S druge strane, Saturn u vatrenom Ovnu suočava nas sa lekcijama o nezavisnosti i odgovornosti.

Iako je Ovan obično impulsivan, Saturn ih usporava i tera da dvaput razmisle pre nego što reaguju, razvijajući samopouzdanje utemeljeno u disciplini.

Ovaj aspekt može biti izuzetno zahtevan, posebno u vezama gde su emocionalne potrebe i granice previše dugo prećutkivane. Iako će ovakvi kvadrati izneti osećaj usamljenosti ili straha od odbacivanja, oni su zapravo najmoćniji katalizatori za lični rast i razvoj.

Blizanci – izuzetno zahtevan aspekt za vas

Blizanci moraju da prestanu da se zadovoljavaju minimumom. Ovaj kvadrat stavlja njihovo samopoštovanje, finansije i ljude u koje stalno ulažu svoje emocije u prvi plan. Možda će početi da primećuju koja se prijateljstva aktiviraju samo kada to odgovara drugoj strani, ili će se možda osećati razočarano nedostatkom reciprociteta od nekoga do koga im je duboko stalo. Finansijski, ovaj aspekt bi mogao da osvetli njihovo impulsivno, emocionalno trošenje.

Rak – vodite više računa o sebi nego o drugima

Rakovi moraju da biraju sebe. Kretanje Venere kroz njihov znak ih tera da sve shvataju izuzetno lično. A Saturn ih istovremeno podstiče da preuzmu veću odgovornost za svoje ciljeve, reputaciju i dugoročne planove.

Mogu postati veoma osetljivi na to kako ih drugi doživljavaju, posebno ako su dugo bili pod pritiskom da sve drže u svojim rukama. Moraju zapamtiti da imaju puno pravo da sebe stave na prvo mesto bez ikakve krivice.

Škorpija – stare navike drže vas u prošlosti

Prevazilaženje starih načina razmišljanja nije lako. Dok Venera u Raku podstiče Škorpije da rastu i šire svoje horizonte, Saturn u Ovnu ih tera da se suoče sa navikama, rutinama i svakodnevnim pritiscima koji ih drže zarobljene u prošlosti.

Mogu se osećati emocionalno odsečeno od okoline ili uverenja koja su im nekada donosila veliku utehu, posebno ako su im svakodnevne obaveze nedavno postale preplavljujuće.

Ribe – bićete izuzetno ranjivi

Potvrđivanje od strane drugih znači vrlo malo ako u tom procesu izgube i sopstveno samopouzdanje. Venera pojačava želju Riba za romantikom, kreativnošću i emocionalnim ispunjenjem. Saturn ih tera da se suoče sa nesigurnošću u vezi sa sopstvenom vrednosti i stabilnošću.

Mogu se osećati posebno ranjivo ako se nečiji postupci ne poklapaju sa njihovim rečima, posebno kada je u pitanju zabavljanje, romantične veze ili kreativna saradnja. Moraju biti razboriti. Nema više iluzija.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com