Nemi i nesebični heroji Zodijaka: Uvek tu da pruže pomoć, a nikada je ne traže!

Postoje ljudi koji će svoju pomoć ponuditi svima, ali sami je nikada neće zatražiti. Oni jednostavno nikada neće izreći molbu za pomoć, čak i kada im je podrška izuzetno potrebna.

I kad je situacija dramatična, oni pomoć ne traže, a suština je u tome što to smatraju znakom sopstvene ranjivosti. Među znakovima Zodijaka, postoje tri koja nikada neće izgovoriti „pomozi mi!“.

Vodolija

Osobe rođene u znaku Vodolije su izuzetno uravnotežene. Često se povlače i posmatraju stvari iz daljine, umesto da se aktivno uključuju u dramatične situacije. Iako su spremni da pruže korisne savete, podršku i pomoć drugima, Vodolije su sklone uverenju da mogu da reše sve sami.

Kada se suoče s problemima, Vodolije se povlače u samoću kako bi unutar sebe pronašli rešenje. Iako spolja deluju samopouzdano, često se gube u sopstvenim brigama. U takvim trenucima, Vodolijama bi dobro došlo da im neko bude na raspolaganju kako bi ih saslušao.

Ribe

Osobe rođene u znaku Riba su izrazito emotivne i intuitivne. Često prihvataju tuđe probleme kao svoje i velikodušno pružaju podršku. Ribe su spremne da pomognu i uhvate vas svaki put kad padate. Ali, kada se same suoče s teškoćama, Ribe postaju neme kao prave ribe u vodi. Nikada neće izreći da se bore s problemima, čak i ako njihova patnja postane očita. Ako primetite da nešto nije u redu, trebalo bi da im pružite podršku i usmerite ih, kao saveznici u plivanju kroz život.

Devica

Osobe rođene u znaku Device su pouzdane i uvek spremne da pomognu prijateljima u nevolji. Ako imate emotivne probleme ili vam je potreban savet, Devica će vas strpljivo slušati i pružiti podršku čak i do kasno u noć. Ako vam je potrebna praktična pomoć, poput traženja novog stana, Devica će se angažovati i pružiti vam korisne informacije.

Ali, kada su same u nevolji, Device često zadržavaju svoje probleme za sebe. Teško će izraziti da im je potrebna pomoć, čak i kad su preplavljene izazovima. Stoga je važno da obratite pažnju na ponašanje svojih prijatelja u znaku Device, te da im pružite podršku i osećaj da nisu sami kada se suoče s teškoćama.

Ovo su znaci Zodijaka koji dele zajedničku osobinu u nevolji – teškoće u izražavanju potrebe za pomoći, iako su oni sami uvek spremni da pomognu drugima. Važno je da ti prijatelji osete podršku i razumevanje, kako bi mogli da se otvore i podele svoje brige s drugima, prenosi 24sedam.rs.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com