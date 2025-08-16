Nemilosrdni i žedni osvete: Rođeni u ovom znaku spremni su da vas unište bez trunke kajanja

Znak horoskopa kojem ne treba da se zamerite, nemilosrdni su i opasni!

Osobe rođene u znaku Škorpije uglavnom nisu zlobne, ali ako ih previše naljutite možete u njima da probudite agresiju i naterate ih da vam se osvete tako da ćete zažalili što ste ih ikada upoznali!

Iako se trude da ostanu mirne i da ne pokažu koliko ih je nešto povredilo, Škorpije su zapravo samo istrenirale sebe da se pritaje i glume ravnodušnost; ali, u sebi dugo smišljaju paklenu osvetu koju ćete zapamtiti dok ste živi! Ovo se posebno odnosi na muškarce rođene u znaku Škorpije, posebno ako su u podznaku Ovan, Lav ili Strelac.

Planete su „krive za sve“

Osobe rođene u ovom vodenom znaku su pod uticajem Marsa i Plutona. Mars im daje takmičarsku i agresivnu prirodu, dok im Pluton pomaže da prikriju bes koji osećaju. Zato je često teško “provaliti” da je Škorpija ljuta na vas, ali to nikako ne znači da ćete proći bez posledica za ono što ste rekli ili uradili, a Škorpiji se nije dopalo. Naprotiv! Kad se naljute, Škorpije su sarkastične i podle – čuvajte se njihovog uboda!

Sve doživljavaju lično

Škorpije možete lako da uvredite, a da toga niste ni svesni. Osobe rođene u ovom znaku sve doživljavaju lično, pa morate da budete mnogo oprezni kada sa njima pravite dogovore oko bilo čega, jer se bukvalno zbog svega mogu naljutiti.

Preziru prosek

Škorpija mrzi kada je neko potkopa ili kada uradi ili kaže nešto loše nekome koga voli. Ne voli površne i prevrtljive, ali ni domišljate ljude koje “ne može da prevede žedne preko vode”.

S obzirom na to da im je super ego veoma izražen, Škorpije će vas doživeti kao smrtnog neprijatelja ako ih ne stavite u centar vašeg sveta, ali i ako u bilo kom segmentu života budete bili uspešniji od njih (po njihovim merilima). Ako Škorpiju smatrate osobom osrednjih kvaliteta, budite sigurni da će vam pokazati kako može da bude nenadmašna bar kad je osveta u pitanju…

Jednom neprijatelj – zauvek neprijatelj!

Ako nehotice povredite osobu rođenu u znaku Škorpije, ona će vam se žestoko osvetiti i neće vam pružiti priliku niti da joj se izvinite „u četiri oka“, niti će vam dopustiti da joj vratite “milo za drago”.

Kad se jednom razbesni (a to može da se desi „iz čista mira“), neće hteti ni da vas sasluša, niti da primi izvinjenje kad ste nasamo, ali će vrlo rado zajedničkim prijateljima prepričavati kako bi vam oprostila ako biste joj se izvinili pred svima. Ne radite to, jer će jedva dočekati da vas iznova ponizi i izvređa. Škorpije nikada ne praštaju; ako ste im se jednom zamerili, doživljavaće vas kao neprijatelja dokle god ste živi!

