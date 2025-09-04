Nemoguće ih je nadmudriti: Ova 4 znaka horoskopa planete su darovale posebnim intelektualnim moćima

Prema tvrdnjama mnogih astrologa, datum rođenja određuje mnogo toga u našem životu, između ostalog i to koliko smo mudri i koja vrsta inteligencije je naše najjače oružje.

Inteligencija i sposobnost da na osnovu nje predvidimo stvari i događaje, ali i rezultate, čini ljude posebnim, a one koji nemaju ove mogućnosti fascinira.

Poznavaoci astrologije tvrde da postoje četiri znaka Zodijaka koje je nebo darovalo posebnim intelektualnim moćima i da svaki od njih ima specifičnu vrstu inteligencije.

1. Devica: Analitička inteligencija

Ovaj zemljani znak spada u one koji vole stalno da uče. Device su detaljisti i ako uđete u raspravu s njima očekujte da su mnogo spremnije od vas.

Nebo ih je darovalo posebnom analitičnošću, koja im omogućava da predvide tok i razvoj nekog događaja, a pošto su sistematične, sklone su da sve provere i naprave plan, tako da ih je nemoguće nadmudriti.

2. Vodolija: Logička inteligencija

Vodolije su poznate po svojoj logičkoj inteligenciji, one imaju taj nebeski dar da vide odgovore i rešenja koje drugi nisu u stanju da uoče. Obdarene su sposobnošću da ostanu mirni i kad stvari postanu napete. Znaju da nađu izlaz iz svake situacije i to na najčudnije načine, koji nikom drugom ne bi pali na pamet.

Brzo misle i reaguju, a za njih problemi postoje da bi oni našli rešenja. Ukoliko se s njima uhvatite u koštac kada je nadmudrivanje u pitanju, izvesno je da ćete iz te bitke izaći kao gubitnik.

3. Škorpija: Emocionalna inteligencija

Osobe rođene u ovom vodenom znaku tačno znaju kako da dobiju ono što žele. Škorpije vole da smišljaju planove i načine da postignu ciljeve.

Nebo ih je darovalo posebnom emocionalnom inteligencijom, pa lako manipulišu kako bi naterali druge na postupke koji mogu da im omoguće da ostvare svoje planove.

4. Strelac: Lingvistička inteligencija

Upustite se u komunikaciju sa Strelčevima, pa ćete tek onda shvatiti njihov poseban dar – lingvističku inteligenciju. Osobe rođene u ovom vatrenom znaku su otvorene, imaju snažan osećaj za dobro i zlo i pune su samopouzdanja.

Kada im je ugroženo poverenje u druge, Strelčevi kao oružje rado koriste intelektualnu sposobnost kojom su ih zvezde obdarile. Ako poželi da vas nadmudri, Strelac to može da uradi bez imalo problema.

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com