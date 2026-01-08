Nemoguće je raspravljati se sa njima: Ovaj znak ne zna da se povuče i uvek mora da ima poslednju reč

Neki ljudi prosto ne poznaju granicu. Ovaj znak ne zna da se povuče čak i kada gubi sve, samo da bi njegova reč ostala poslednja.

Neki ljudi znaju kad je vreme da se povuku. A neki – pa, oni bi se raspravljali i sa semaforom. Ako ste ikada imali osećaj da vas neko ne sluša već samo čeka svoj red da progovori, velika je šansa da ste naleteli na ovaj znak.

Zašto mora da ima poslednju reč?

Kod njega nije stvar u sujeti, već u potrebi da sve bude jasno, logično i po njegovom. Njegov mozak radi kao advokatski tim – sve mora da se razjasni, dokaže, zakuca. Povlačenje mu deluje kao poraz, čak i kad zna da je u pravu.

U raspravi je kao u ringu

Ne zna za nijanse. Ili je pobeda, ili poraz. I tu nema sredine. Njegova tvrdoglavost nije samo osobina – to je strategija. U raspravi koristi sve: argumente, ironiju, pa i tišinu kao oružje. A kad oseti da gubi – udvostruči napad.

Kako komunicirati s njim?

Prvo – ne pokušavajte da ga pobedite. Drugo – ne ulazite u raspravu ako niste spremni na maraton. Najbolje što možete da uradite jeste da mu date osećaj da je saslušan. Tada se spušta gard i otvara prostor za dijalog.

Ko je ovaj znak?

Ako ste pomislili na Škorpiju – blizu ste. Ali pravi majstor rasprave, koji ne zna da se povuče, jeste Ovan. Ovaj znak ima energiju koja je direktna, sirova i nepopustljiva. On ne raspravlja da bi slušao – već da bi pobedio.

Da li ste i vi Ovan?

Ako ste se prepoznali – nije kraj sveta. Samo naučite da nekad nije važno ko je u pravu, već kako se osećate posle rasprave. Jer ponekad, tišina je najjači odgovor.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com