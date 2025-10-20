Nemojte im se zameriti: Oni su najopasniji znakovi, spremni su na sve!

Škorpija, Bik i Lav važe za najopasnije znakove horoskopa, oni jednostavno ne znaju da obuzdaju svoje emocije i veoma burno reaguju.

Oni ne znaju da obuzdaju svoju frustraciju i ljutnju. Ne mogu da se umire i dozvoljavaju da ih preplavi bes, a tada su spremni da svašta kažu ili urade.

Ako niste oprezni, mogu vam napraviti veliku štetu. U astrologiji se za ove znakove smatra da su najopasniji i da i ne bi trebalo da im se zamerate.

Škorpija – nikad ne znate šta kuje u glavi

Škorpije imaju reputaciju tajanstvenih i čudnih ljudi. Nikada ne možete da znate šta se događa u njihovim glavama. Možda kuju zlokobni plan protiv vas, a da vi toga niste ni svesni. Škorpija je u stanju da bude jako ljuta na vas, ali vam to neće pokazati. Tiho će planirati osvetu i udariti vas bez upozorenja. Znaju dobro da čitaju ljude pa će ubosti tamo gde najviše boli.

Bik – tvrdoglavi i pobesne kad im se neko suprotstavi

Bikovi su uglavnom mirni i izbegavaju nevolje. Međutim, promene karakter kada stvari ne idu po planu. Tvrdoglavi su i smatraju da su uvek u pravu pa pobesne ako im se neko suprotstavi. Poznati su po svojoj otpornosti. Čak i ako pokušate da im se izvinite ili ih smirite, neće vas poslušati. Njihov cilj je osveta jer žele da se osećate isto kao što su se oni osećali.

Lav – sve shvataju lično

Lavovi obožavaju sebe i smatraju da zaslužuju kraljevski tretman. Ne treba puno da ih naljutite jer u svemu vide napad na svoju ličnost. Kad naljutite Lava, pretvoriće se u zver. Napašće vas i reći vam mnoge ružne stvari. Budući da je većina njihovog besa povezana s očajničkom potrebom za pažnjom, obično se umire čim im se posvetite.

Zanimljivo:

„Opasnost“ u astrologiji ne znači nužno agresiju, već sposobnost da utiču na druge, da se emocionalno distanciraju ili da deluju iz senke.

Ovi znakovi često imaju visoku emocionalnu inteligenciju, ali je koriste strateški.

