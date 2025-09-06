Neobičan najkraći horoskop: Ove 3 neobične stvari sigurno niste znali o svom znaku!

U svima nama čuči i malo onog „čudnog“. Ko uopšte može i da sudi o tome šta ju čudno a šta nije? Zar nije savršenstvo pomalo i dosadno?

Ovo su tri neobične stvari u vezi sa svakim od horoskopskih znakova. Da li se vi ovde pronalazite? Imate li i vi u sebi malo neobičnosti?

Ovan

Kada povredite Ovna, on će u većini slučajeva završiti odmah sa vama. Teško daje drugu šansu.

Ovan neviđeno zabavan.

Obožava novine i grozi se monotonije.

Bik

Često oseća da ga niko ne razume.

Ne voli da primenjuje silu da bi rešio sukobe.

Može se desiti da vam izjavi ljubav a da ne bude iskren.

Blizanci

Povučeni su.

Ne vole da kasne.

Teško opraštaju.

Rak

Veoma cene i vole porodicu.

Povučeni su, teško se otvaraju.

Jedan su od najvernijih znakova.

Lav

Lav sebe voli najviše.

Uvek pobeđuje u raspravi.

Može vas učiniti srećnom osobom danas, a sutra vas jako razočarati.

Devica

Devica stalno analizira.

Njen mozak nikad ne miruje.

Plaši se da će ostati sama.

Vaga

Nekad voli potpunu samoću, a nekad lude žurke.

Lenja je. Ne voli da radi po kući.

Ne voli da se svađa, ali često pobedi u raspravi.

Škorpija

Ume jako da se zaljubi.

Nije previše otvorena.

Usrećiće vas ako umete sa njom.

Strelac

Strelac često menja plan u poslednji čas.

Strelac je večito dete, ali ozbiljan kada treba.

Teško mu je pročitati misli.

Jarac

Jako teško prašta.

Voli da radi i karijerista je.

Odan je prijateljima i partneru.

Vodolija

Mrzi nesigurnost.

Ume mnogo da voli.

Lako se upušta u vezu.

Riba

Odlično čuvaju tajne.

Nemaju puno prijatelja.

Veoma su emotivne.

