Neobično povoljna astro prognoza za 5 znakova naredne nedelje, puna je uspeha i blagostanja

Neobično povoljna astrološka prognoza za Blizance, Ovna, Vagu, Strelca i Lava. U narednoj nedelji imaće sreću i uspeha u svemu što rade.

Pet horoskopskih znakova očekuje izuzetno neobično povoljna astro prognoza sledeće nedelje. Ulazimo u nedelju prolećne ravnodnevice i počinjemo novi period koji je u potpunosti posvećen preduzimanju konkretnih koraka i ostvarivanju ciljeva.

Mlad Mesec u Ribama 18. marta podstiče nas da razmislimo o svemu što smo naučili tokom Saturnovog boravka u Ribama i retrogradnog kretanja Merkura, čiji uticaj se završava 20. marta. Istog dana, Merkur ide direktno, što nas podstiče da verujemo u sopstveni potencijal i suočimo se sa svim što nas koči.

Sezona Ovnova, koja takođe počinje 20. marta, donosi optimističniji pogled na budućnost, ali će uspeh zahtevati trud. Vreme je da otvorite novo poglavlje u životu, a prema rečima astrologa na YourTango, ovi astrološki znaci su spremni da naprave taj korak.

Ovan – više ste orijentisani ka ciljevima

Sa ulaskom Sunca u vaš znak, postajete više orijentisani ka ciljevima. Mlad Mesec u Ribama vam pomaže da primenite u praksi ono što ste naučili tokom retrogradnog kretanja Merkura. Astro prognoza vam je neobično povoljna, ali pokušajte da ne budete previše impulsivni. Slušajte druge i budite spremni da se izvinite ako ste nekome učinili nepravdu. Ovo je period sazrevanja u kojem učite da budete odgovorniji za svoje postupke.

Pred vama je vreme razmišljanja dok učite da upravljate svojim emocijama. Iako se možete osećati frustrirano pokušavajući da se izrazite, naučene lekcije će vam koristiti. Strpljenje je zaista vrlina ako želite da krenete napred. Sunce i Mesec u vašem znaku otvaraju vaš društveni kalendar. Optimističniji ste ove nedelje, a ovi tranziti vam podižu raspoloženje.

Dok vam je Merkur omogućio da se ponovo povežete sa ljudima iz prošlosti, sada ste fokusirani na nove avanture. Mesec u Biku krajem nedelje je takođe ohrabrujući i motivišući, podsećajući vas da sebi pružite ljubav i brigu. Ova nedelja vam donosi ponovno rođenje i vaš trenutak pod suncem. Vi ste zvezda meseca sledećeg meseca, zato se spremite.

Lav – jedna od vaših najboljih nedelja

Sezona Ovnova vam donosi vatru i zamah. Očekujte jednu od najboljih nedelja jer vam Sunce i Mesec u Ovnu i Merkur direktno omogućavaju da pokrenete nešto moćno za budućnost. Mlad Mesec u Ribama iznosi na površinu neke priče iz prošlosti koje još nisu zatvorene.

Imate više vremena za razumevanje i analizu, jer su Merkur i Mars takođe u Ribama. Ove planete vam daju alate potrebne da izađete kao pobednici. Isceljenje vašeg unutrašnjeg deteta je ključno jer vam omogućava da očistite put pre nego što Jupiter uđe u vaš znak.

Sezona Ovna vam daje nagoveštaj šta da očekujete tokom leta, jer ova vatrena energija donosi promene na ličnom nivou. Podstiče nove ideje i omogućava vam da prihvatite ulogu vođe. Sledeći mesec vam pomaže da usavršite svoje veštine i otkrijete svoje strasti. Kada je Mesec u Biku, vaš javni život bi mogao biti pod lupom. Izbegavajte sukobe, saslušajte sve strane i budite primer drugima.

Strelac – kreativnost i talas energije cele nedelje

Ove nedelje, brojne planete u Ovnu stimulišu vašu kreativnost i donose talas energije u vaše polje odnosa. Ako želite da se zaljubite, sezona Ovna donosi nove ljude koji su više usklađeni sa vašim ciljevima. Kako Merkur ide direktno, komunikacija postaje zanimljivija i opuštenija.

Tokom mladog Meseca u Ribama, učite kako da postanete sigurniji u sopstveno izražavanje. Ako vam je cilj da proširite svoje kreativne poduhvate, ova nedelja donosi disciplinu zahvaljujući konjunkciji Sunca i Saturna.

Generalno, osećate se pronicljivije i entuzijastičnije. Vaša želja za postizanjem izvrsnosti je sada jaka. Osećaćete se kao da napredujete kako se sve više planeta kreće u Ovna. U međuvremenu, Mesec u Biku vam omogućava da proširite svoju viziju i razvijete samopouzdanje, što je neophodno za putovanje koje je pred vama.

Vaga – efikasnost je ključna

Spremite se da otkrijete novu stranu priče tokom mladog Meseca u Ribama. Ovaj tranzit ističe vašu nezavisnu prirodu, a istovremeno pruža podršku za poboljšanje vaših dnevnih rutina. Efikasnost je ključna tokom ovog vremena. Astro prognoza vam je neobično povoljna naredne nedelje.

Dok energija Riba nudi svet mogućnosti i potencijalnih projekata, morate biti utemeljeniji i iskreniji u vezi sa onim što možete da preuzmete, posebno ako ste se osećali iscrpljeno. Srećom, Merkur je direktan, što olakšava napredovanje sa planovima i pokretanje novih inicijativa za narednih šest meseci.

Sunce ove nedelje ulazi u Ovna, osvetljavajući vaš sektor partnerstva. Kada se Sunce i Mesec sretnu u istom znaku, to je moćno vreme za započinjanje novih prijateljstava ili poslovnih odnosa. Saturn takođe donosi jasnoću tim odnosima. Naporan rad je tema nedelje. Ovi tranziti vam daju strukturu i podstiču vas da nastavite da uspevate. Učite da preuzmete kontrolu nad svojim životom tako što ćete promišljenije koristiti svoju energiju.

Blizanci – spremite se da zablistate narednih nedelja

Pozitivne promene počinju za vas ove nedelje jer Merkur, vaša vladajuća planeta, kreće direktno. Mlad Mesec u Ribama donosi ekspanzivnu energiju vašem javnom i profesionalnom sektoru. Neobično povoljna astro prognoza za duži period.. Sa direktnim Merkurom možete započeti proces planiranja i preduzeti akciju.

Iako je Mesec u Ribama emocionalno nabijen tranzit, on donosi isceljenje i pomaže u uklanjanju svih blokada koje su vas možda ranije kočile. Vaše samoizražavanje postaje živopisnije ulaskom Sunca u Ovna 20. marta. Upoznavanje novih ljudi i prekidanje loših navika takođe su povezani sa ovom energijom.

Sa susretom Sunca i Meseca u istom znaku, rađaju se nove kreativne ideje. Sezona Ovna vas stavlja na pobednički put, sve dok ste spremni da uložite trud. Budite svesni svojih postupaka jer Mars u Ribama nastavlja da utiče na vaš znak. Fokusirajte se na diplomatiju.

Nalazite se u fazi rešavanja problema i saradnja sa drugima vam je sada mnogo lakša. Sezona Ovna vam donosi posvećenost i strpljenje za rad i napredak u vašoj oblasti. Spremite se da zablistate i istaknete se tokom narednih nekoliko nedelja. Podrška koju ste čekali počinje da stiže.

(Krstarica/YourTango)

