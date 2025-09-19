Neočekivan kraj godine za ova 3 znaka: Tajne će biti otkrivene, čeka ih iskušenje života

Kako se približava kraj 2025. godine, astrolozi predviđaju snažne promene. Ova astro prognoza 2025. otkriva šta donosi decembar 2025. i kako će se planete odraziti na vaš znak.

Decembar označava zatvaranje starih ciklusa i otvaranje novih životnih poglavlja. Iako će svi horoskopski znaci osetiti promene, Bik, Rak i Jarac biće u samom epicentru događaja.

Bik – Preispitivanje vrednosti i emotivni zaokreti

Ključne planete: Uran, Saturn, retrogradna Venera

Fokus: finansije, dom, ljubav, zdravlje

Bikove očekuje period u kojem materijalno gubi primat, a fokus prelazi na emotivno i unutrašnje zadovoljstvo. Šta donosi kraj godine:

Neočekivani troškovi, ali i novi izvori prihoda

Selidbe, renoviranja ili odlazak u inostranstvo

Emotivni preokreti – kraj dugih veza ili sudbinski susreti

Promena životnih navika – zdravija ishrana i više kretanja

Vremenski okvir:

Oktobar – finansijski pomaci

Novembar – izazovi u odnosima

Decembar – stabilnost i novi početak

Rak – Porodične tajne i karmičke lekcije

Ključni aspekti: Pluton, Severni čvor

Fokus: porodica, dom, karijera, emocije

Rakove očekuje period dubokih emotivnih turbulencija. Pluton u kvadratu s Mesecom donosi unutrašnje krize, dok Severni čvor otvara karmičke teme vezane za poreklo i porodicu. Šta donosi kraj godine:

Gubitak ili dolazak novog člana porodice

Pomirenja i povratak u rodni kraj

Otkrivanje porodičnih tajni

Balansiranje između karijere i porodičnih obaveza

Decembar 2025: donosi mir, novi početak i jačanje porodične podrške

Jarac – Rađanje novog identiteta

Ključne planete: Pluton, Uran, Saturn

Fokus: karijera, društveni status, lični razvoj

Jarčevi ulaze u period velikih preokreta. Pluton donosi kraj stare ličnosti, Uran otvara vrata iznenadnim prilikama, a Saturn proverava temelje koje su gradili. Mogući scenariji:

Promena ili gubitak pozicije na poslu

Ulazak u novi društveni krug ili iznenadna popularnost

Sukobi s autoritetima

Razvijanje novih veština i emocionalne fleksibilnosti

Vremenski okvir:

Septembar – prve pukotine u starim strukturama

Oktobar – vrhunac promena

Kraj godine – stabilizacija i novi identitet

Za Bika, Raka i Jarca, kraj 2025. godine donosi izazove, ali i prilike za rast. Ključ uspeha leži u prilagođavanju, hrabrosti da se zatvore stara poglavlja i spremnosti da se prihvate nova.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com