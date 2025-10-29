Neočekivana sreća stiže za ova 3 znaka danas, dobiće priliku da gledaju kako im se san ostvaruje!

Neočekivana sreća stiže za Ovna, Raka i Devicu, Ova tri horoskopska znaka 29. oktobra 2025. imaće priliku da ostvare sve ono o čemu su maštali i sanjali. Kada Merkur napravi trigon sa Neptunom u sredu, magija se susreće sa razumom.

Merkur trigon sa Neptunom podseća nas koliko moćno može biti verovanje kada se upari sa maštom. Ovo je dan kada verovanje znači videti. Da, dobro ste pročitali: Verovanje znači videti. To je suština namere i manifestacije.

Tri horoskopska znaka će dobiti priliku da gledaju kako se san ostvaruje, pravo pred našim očima. To je zato što je ovaj takozvani san bio više od samog sna. Bila je to stvarnost koja je čekala pravo vreme da se manifestuje.

Ovo je jezik Merkura u trigonu sa Neptunom. Možda ne očekujemo čuda, ali ona sigurno idu ka nama. Ovo je kada se magija susreće sa razumom, a sve to je orkestrirano univerzumom koji očigledno želi da ugodi.

Tri horoskopska znaka koja dobijaju neočekivanu sreću u sredu, 29. oktobra 2025:

1. Ovan – verujte svojim instinktima i budite tamo gde treba

Merkur trigon sa Neptunom ima način da ublaži vaše oštrine i pomogne vam da vidite priliku na mestima koja ste nekada prevideli. 29. oktobra, srećna slučajnost ili lepa reč otvoriće vrata za koja niste ni znali da postoje. Verujte procesu ovde. To nije trik.

Otkrićete da će vas vaša pojačana intuicija odvesti direktno do rešenja do kog sama logika nije mogla da dođe. Ovaj tranzit Merkura vas tera da verujete svojim instinktima. Čini se da su jači nego što mislite.

Vaša sreća dolazi kroz povezanost i tajming. Ako pravilno odigrate svoje karte, pobedićete u igri, takoreći. Vi ste tačno tamo gde treba da budete, a kosmička energija univerzuma potvrđuje tu istinu.

2. Rak – izgleda da ste nešto uradili kako treba

Tranzit ovog dana, Merkur trigon sa Neptunom, je sve o slučajnom tajmingu. Nečije reči ili postupci će vas iznenaditi na najbolji način, vraćajući vam nadu u ljubav ili prijateljstvo. 29. oktobra, osetićete da se univerzum okrenuo u vašu korist da ponovo nešto učini kako treba.

Još jednom, radi se o tome da budete prava osoba na pravom mestu u pravo vreme, a Rače, vi ste to. Verujte tim intuitivnim podsticajima i značajnim slučajnostima koje vode vaš put. Što više verujete, to više isceljujete.

A isceljenje je način na koji se vaša sreća manifestuje za vas u ovom trenutku. Osećate je, i oseća se sigurno, stvarno i obećavajuće. Izgleda kao da ste nešto uradili kako treba, i vi to znate. Opustite se i uživajte.

3. Devica – opustite se i uživajte

Merkur trigon sa Neptunom inspiriše hladno samopouzdanje. Tokom ovog tranzita, dobićete neočekivane dobre vesti ili neku vrstu pronicljivog uvida koji će sve povezati za vas. 29. oktobra, dugogodišnja neizvesnost počinje da se rastvara, zamenjena razumevanjem i znanjem.

Ovaj tranzit Merkura i Neptuna budi vaše briljantno intuitivne darove i podstiče vas da verujete onome što osećate koliko i onome što mislite. Postoji sreća u vašoj sposobnosti da osetite šta dolazi pre nego što stigne. Nazovite to psihičkim darom, ako želite.

Poruka univerzuma je jednostavna: opustite stisak. Ne držite se toliko čvrsto da se ne stresirate. Ne morate da kontrolišete ishod jer on već funkcioniše u vašu korist. Vaša nagrada je mir, i stiže tačno na vreme.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com