4 znaka dobiće neočekivani novac kroz veću isplatu ili poklon, nešto što su već otpisali donosi velike pare do kraja nedelje

Četiri znaka koja bi mogla da dobiju neočekivani novac kroz ogromnu isplatu, poklon ili džekpot do kraja nedelje. Dobre vesti za njih stići će potpuno neočekivano.
Nedelja je tek počela, a za neke horoskopske znake mogla bi da donese prijatno finansijsko iznenađenje. Neočekivani novac ne mora nužno da znači džekpot ili ogromnu isplatu, ponekad je to otplata duga, bonus, poklon, naknada koju ste već otpisali ili prilika koja se ukaže baš u pravom trenutku. A njih to baš i očekuje.
Astrolozi tvrde da bi ova četiri znaka mogla da dožive pozitivne promene na svojim računima do kraja nedelje.
Bik – dobre vesti dolaze neočekivano
Bikovi su poznati po svojoj sposobnosti upravljanja novcem, ali ovog puta finansijska sreća bi ih mogla pronaći bez previše truda. Moguća je dugo očekivana isplata, povraćaj novca ili čak poklon veće vrednosti. Vreme je da proverite svoje račune, poruke i imejlove jer dobre vesti mogu doći neočekivano.
Rak – neko će vratiti dug ili pomoći
Rakovi bi mogli profitirati do kraja nedelje zahvaljujući porodici ili bliskim osobama. Neko bi mogao da im vrati dug, ponudi pomoć ili ih uključi u posao koji donosi dodatni prihod. Njihova intuicija će biti posebno naglašena, pa bi trebalo da slušaju svoj unutrašnji glas kada su u pitanju nove finansijske mogućnosti.
Vaga – nešto ste skroz zaboravili, a donosi pare
Vagama se otvara mogućnost zarade kroz saradnje, kreativne projekte ili dogovore koji su već neko vreme na čekanju. Ako su se poslednjih nedelja trudili bez konkretnih rezultata, sada bi se mogla pojaviti nagrada. Neočekivani novac bi mogao doći upravo kroz nešto što su skoro zaboravili.
Jarac – novac kao plod prethodnog rada
Jarci bi mogli da uberu plodove svog prethodnog rada. Moguća je isplata bonusa, dodatna naknada ili ponuda koja donosi sigurniju finansijsku budućnost. Iako retko računaju na sreću, ovog puta je upravo sreća ta koja ih može prijatno iznenaditi.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com