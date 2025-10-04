Neočekivani novac stiže za 4 znaka do 11. oktobra, a jedan znak treba da igra igre na sreću

Mnogi čekaju prilike koje dolaze same od sebe, ali ovim znakovima želje mogu da se pretvore u stvarnost brže nego što su mislili.

Naime, pun Mesec očekuje nas 7. septembra, a neki znakovi će imati više sreće nego ostali, pa će uspeti da zarade veliki novac do 11. oktobra.

Igramo još jedan zvezdani rulet, a pošto se bliži pun Mesec, veoma je važno da svi znakovi Zodijaka obrate pažnju na odluke u afektu.

Ako ste se zapitali ko će imati novac do 11. oktobra, među njima su znakovi kao što su: Vage, Škorpije, Vodolije i Ovnovi.

Vaga

Mars u Škorpiji vam osigurava sigurnu zaradu. Posredstvom osoba u znaku Škorpije i Ovna možete da ostvarite odličnu zaradu.

Škorpija

Novac se bukvalno lepi za vas. Zbog toga možete da očekujete poboljšanje finansijske situacije.

Vodolija

Saturn u Ribama vam donosi zaradu na osnovu zasluga. Zbog ulaganja velikog truda na poslu možete da dobijete novčanu nagradu.

Ovan

Venera u Devici vam donosi povećanje plate na poslu. Isto tako, pojedini Ovnovi mogu da dobiju bolje plaćenu poslovnu ponudu.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Riba.

(Informer.rs)

