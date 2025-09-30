Neočekivani priliv novca stiže do kraja nedelje – ali samo ako ignorišete savet bliske osobe

Priliv novca je na dohvat ruke – ali moraš da ignorišeš savet koji ti zvuči razumno.

Neočekivani priliv novca stiže do kraja nedelje, ali samo ako ne poslušate savet bliske osobe – astrološki aspekti ukazuju da je intuicija jača od spoljašnjih uticaja. Ako ste u dilemi, vaš osećaj je tačan, čak i ako se kosi sa mišljenjem nekog kome verujete.

Koji znakovi imaju šansu za novac do kraja nedelje?

Ovan, Rak, Vaga i Jarac su pod direktnim uticajem planeta koje podstiču finansijski preokret.

Ovi znakovi su trenutno u fazi kada se prilike ne najavljuju glasno – dolaze tiho, kroz poziv, poruku, slučajan susret. Ali postoji zamka: neko blizak može vas odgovoriti od prave odluke, iz straha, brige ili sopstvenih projekcija.

Zašto ne treba da poslušate savet bliske osobe?

Zato što se radi o vašoj prilici, ne njihovoj. Savet može biti dobronameran, ali ne mora biti tačan.

Bliske osobe često žele da vas zaštite, ali to ponekad znači da vas zadrže u zoni komfora. Ako osećate da je vreme za rizik – to je vaš trenutak.

Kako da prepoznate priliku za novac?

Neočekivan poziv – poslovna ponuda, predlog ili ideja Poruka iz prošlosti – neko se javlja sa predlogom koji ste ranije odbili Unutrašnji osećaj – intuicija vam govori da je vreme za akciju Mali znakovi – sinhroniciteti, ponavljanja, osećaj da vas nešto „vuče“

Kako da ignorišete savet, a ne izgubite odnos?

Zahvalite se na brizi – ne ulazite u raspravu Objasnite da imate drugačiji osećaj Ne tražite dozvolu – ovo je vaša odluka Pokažite rezultat – kada novac stigne, odnos će se stabilizovati

Šta dobijate ako poslušate sebe?

Dobici:

Priliv novca iz neočekivanog izvora

Jačanje samopouzdanja

Potvrda da intuicija radi

Mogućnost da promenite tok meseca

Gubici ako poslušate druge:

Propuštena prilika

Kajanje zbog nepreduzimanja akcije

Osećaj da ste izdali sebe

Do kraja nedelje, prilika dolazi – ali samo ako verujete sebi više nego drugima.

