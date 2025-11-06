Neočekivano im stiže velika lova: 3 znaka obogatiće se do 13. novembra, sreća je na njihova šansa

Neočekivano lova stiže za Bika, Lava i Strelca. Dovoljno je da poslušaju impuls, bilo da se radi o lutriji, nagradnoj igri, maloj investiciji.

Neočekivano, u trenucima opuštanja i dobre energije imaće veliku sreću. Astrološke konfiguracije ukazuju na to da Lavovi, Strelčevi i Bikovi imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću u narednih nekoliko dana. Do 13. novembra astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka.

Lav – poslušajte intuiciju, sreća je tu!

Lav je prvi znak koji može da iznenada dobije velike pare. Jupiter i Venera mu donose kosmičku podršku, a intuicija mu je sada snažna. Ako Lav posluša svoj unutrašnji osećaj i odigra brojeve ili tiket baš kad mu nešto „klikne“, može ga pratiti sreća.

Strelac – planete su na vašoj strani, investirajte

Strelac je drugi znak kojem zvezde daje priliku da neočekivano osvoji više nego što očekuje. Njegova vladajuća planeta Jupiter mu sada otvara vrata blagostanja, a aspekti sa Merkurom donose pravu kombinaciju mudrosti i slučajne sreće. Dovoljno je da poslušaju impuls, bilo da se radi o lutriji, nagradnoj igri ili investiciji u nešto malo, a perspektivno.

Bik – okušajte se i kupite tiket, imate šansu

Bik je treći znak sa astrološkim potencijalom za dobitak. Pun Mesec u njegovom znaku donosi energiju materijalnog ispunjenja, pa mu je sudbina trenutno naklonjena kad su u pitanju neočekivana lova. Ako Bik odluči da se okuša u igrama na sreću, neka to učini u trenucima opuštenosti i dobre energije.

(Krstarica/Informer.rs)

