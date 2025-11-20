Neočekivano stiže veliki novac: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 27. novembra

Prema astrolozima, velika i pozitivna iznenađenja u narednom periodu za Ribe, Lava i Strelca. Neočekivano stiže veliki novac za njih.

Neočekivano stiže gomila para za Strelca, Lava i Ribe. Iznenadni dobitak rešiće ih svih briga oko finansija početkom naredne godine.

Najviše šanse u igrama na sreću do 27. novembra imaju ova tri znaka horoskopa. Očekuju ih, prema astrolozima, velika i pozitivna iznenađenja, neočekivano stiže veliki novac za njih.

Naime, do 27. novembra astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

Strelac

Strelčevi su pod snažnim uplivom pozitivne energije, a intuicija vam je pojačana. Bićete na pravom mestu u pravo vreme, pa čak i mali ulog može doneti iznenađujući dobitak. Obratite pažnju na brojeve koji vam se ponavljaju tokom dana.

Ribe

Ribama stiže podrška kroz srećne slučajnosti. Ako ste imali osećaj da vam se svemir smeši, niste pogrešili. Ovo je nedelja kada vaš unutrašnji glas može tačno da „pogodi“. Igrajte spontano, bez pritiska. Neočekivano stiže dobitak.

Lav

Lavovima se otvaraju finansijske šanse kroz Jupiterov povoljan aspekt. Ako igrate neku igru već duže vreme, sada je trenutak da nastavite. Moguć je lep dobitak preko brojeva koji vam nešto znače lično, kao što su datumi, inicijali, simboli.

(Krstarica/Informer.rs)

