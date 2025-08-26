Nepodnošljivi do bola! Ova 3 znaka horoskopa uvek nešto kukaju i nikad nisu zadovoljni

Gotovo da im je sve to urođena osobina!

Svi znamo nekoga ko neprestano komentariše sve – od vremena, saobraćaja, do najnovijih dešavanja u svetu. Iako su nam dragi, ponekad se pitamo koliko još možemo da slušamo o njihovim „problemima“. Kod nekih znakova horoskopa, žaljenje je gotovo urođena osobina, način da izbace nagomilani stres, što često može opteretiti ljude oko njih.

Rak

Rakovi su poznati po svojoj osećajnosti i emotivnosti, a njihova potreba da se izraze često uključuje detaljan opis svih svojih muka.

Bilo da je sunce previše jako, posao stresan, ili ih je prijatelj samo čudno pogledao – Rak će sve to podeliti sa drugima i ponoviti iznova. Njihove žalbe su obično poziv za podršku i razumevanje, ali ponekad je teško nositi se sa njihovim stalnim izlivima emocija. Ako im predložite da na trenutak prekinu, mogli bi to shvatiti kao ličnu uvredu, ali samo do sledeće prilike za još jednu priču.

Devica

Device su perfekcionisti koji primećuju svaki, pa i najmanji, nesklad i ne libe se da ga istaknu.

Nema detalja koji Devici promakne; primetiće neuredan sto, pogrešno složene papire ili neljubaznu konobaricu. Njihove žalbe obično imaju dobru nameru, ali potreba da sve poprave često iscrpljuje okolinu. Biti u društvu perfekcioniste poput Device znači biti spreman na niz pritužbi koje vas, polako ali sigurno, mogu izbaciti iz takta.

Jarac

Jarčevi su ozbiljni i odgovorni, pa kad se stvari ne odvijaju po planu, svaki problem shvataju lično, žaleći se na sve što ih je usporilo.

Obično su njihove žalbe usmerene ka obavezama, zadacima i rokovima. Ako ste ikada bili u društvu Jarca suočenog sa haotičnom organizacijom, verovatno ste čuli njegov dugi spisak zamerki. Jarčevi vole da rade prema utvrđenom planu, pa će svaka promena biti dovoljna da izazove niz pritužbi. Majstori su u prepričavanju svojih neprijatnosti, i ignorisanje ih neće sprečiti – žalbe će teći sve dok se problem ne reši.

