Neptun im menja sudbinu: Za ova 3 znaka dolazi period olakšanja i idealnih prilika, rešavaju sve probleme i napreduju 

Neptun, planeta snova, intuicije i nevidljivih tokova, retko se oseća udobno u znaku koji ga ne podržava.

Kada je u martu Neptun ušao u polje Ovna, pokretačka i buntovna energija ovog znaka se sukobljavala sa pomenutom planetom. Bili smo na granici inspiracije i idealizama.

Međutim, Neptun je u julu krenuo retrogradno i 22. oktobra se vraća u znak Riba, gde je njegova priroda biti izraženija i biće mu prijatnije. Za tri znaka Zodijaka, to znači period olakšanja, u kojem će im svemir biti naklonjen.

Rak

Rak je vodeni znak, povezan s emocijama i unutrašnjim svetom. Tokom retrogradnog Neptuna u Ribama, Rakovi mogu da prodube svoju već izraženu intuiciju, dođu do rešenja starih dilema i osete da su možda sposobniji da vode nego što su ranije mislili.

Škorpija

Ljudi rođeni u znaku Škorpije vole dubinu i transformaciju, a tokom Neptuna u Ribama mogu dobiti poruke iz svoje podsvesti, konačno prepoznati nečije skrivene motive i razrešiti unutrašnje blokade.

Ovo može biti period “čišćenja duše” i obnavljanja na mnogim poljima.

Ribe

Ovo je “njihov trenutak” jer im Neptun vraća delove koji su možda bili ugašeni ili potisnuti, a osvetljava se spiritualnost kao nikad ranije! Retrogradna faza može doneti Ribama jasnoću u vezi sa unutrašnjim snovima, duhovnim pozivima ili karmičkim temama.

Pitanja ljubavi, žrtve ili transformacije mogu se postaviti u potpuno novom svetlu. Po potrebi osamite i analizirajte dobro sve poteze i izgovorene rečenice.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com