Neptun je posle 165 godina ušao u znak Ovna, a to znači samo jedno: Slede tektonske promene!

Neptunov prelazak u Ovna znači oslobađanje od mirne, lenje energije kako bi se napravio put novom „ratničkom etosu“ koji ceni individualizam

Neptun je posle 165 godina ušao u znak Ovna, a to znači da slede tektonske promene

Prema rečima astrologa Rejčel Tejt, Neptunov prelazak u Ovna znači oslobađanje od mirne, lenje energije kako bi se napravio put novom „ratničkom etosu“ koji ceni individualizam, takmičarski duh i ambiciju.

Evo svega što treba da znate o tranzitu Neptunau Ovnu i kako možete da prihvatite nove energetske promene umesto da radite protiv njih.

Šta je Neptun u Ovnu?

Tranzit Neptuna u Ovnu dešava se 26. januara i dovešće do ulaska planete Neptuna u znak Ovna po prvi put od 1975. godine. „Kada Neptun pravi kosmičke pokrete, ti veliki talasasti efekti preplavljuju sve, menjajući način na koji doživljavamo stvarnost oko nas“, kaže Tejt. Kako objašnjava, Neptun, zvanična planeta najudaljenija od Sunca, često se povezuje sa našom podsvešću. Razmislite o temama poput „ iluzije, fantazije, duhovnosti i misticizma“.

Ona takođe napominje da, pošto Neptun ima orbitalni period od oko 165 godina, nijedan čovek zapravo ne doživi njegov puni ciklus kroz zodijak tokom svog života. „Dakle“, kaže ona, „kada promeni znak, to je važno na generacijskom nivou“. To takođe znači da će tranzit Neptuna u Ovnu trajati bukvalno deceniju i po – pa je bolje da se svi naviknemo na to.

Neptun u Ovnu donosi novi „ratnički etos“

Šta donosi ova „generacijska“ promena? Prema Tejt, bili smo u zoni maglovite, mirne, „vu-vu“ energije, ali sve to će se uskoro promeniti.

„Ovan je vatreni prvi znak zodijaka, u kome Mars vlada, a Sunce uzdiže, što ga čini znakom grubog individualizma i ličnog suvereniteta“, kaže ona. „Sa Neptunom koji tranzitira kroz ovaj deo zodijaka tokom naredne decenije i po, možete očekivati pomak od članstva u grupi ka nezavisnim težnjama.“ To je novi period onoga što ona naziva „ratničkim etosom“, prenosi stil.kurir.rs.

Kako će Neptun u Ovnu uticati na vaš život?

Tejt očekuje da će gotovo sve postati više usmereno na personalizaciju, jer individualnost i lični uspeh postaju važnije pokretačke snage.

Ljudi bi mogli početi više da se fokusiraju na samonapredovanje u karijeri, postajući konkurentniji i agresivniji. U međuvremenu, u vezama, ljudi bi mogli početi više da razmišljaju o ličnoj koristi. „Biće normalnije nego ikad leteti sami i odustati od tradicionalnog braka“, kaže ona.

Evo kako će Neptun u Ovnu uticati na svaki znak ponaosob:

Ovan

Vreme je da Ovan ponovo počne da sanja. A to znači da stavite sebe na prvo mesto. Napravite hrabar korak dalje od situacije koja vas je držala da se igrate malim i počnite da pokazujete svetu od čega ste napravljeni. Otkrićete šta možete kada se sami sebi sklonite s puta.

Bik

Za Bika postoji magija u vazduhu dok se Neptun kreće kroz vašu isceljujuću dvanaestu kuću. Razmislite o duhovnim avanturama. Put koji je pred vama možda nije uvek gladak, ali imate ono što je potrebno da se njime krećete. Vaša budućnost počinje ovde.

Blizanci

Zajednica, povezanost i zajednički ciljevi su u centru pažnje za Blizance dok Neptun prolazi kroz znak Ovna. Ako postanete zbir pet ljudi sa kojima provodite najviše vremena, da li ste izabrali vrhunsku ekipu? Što više vremena provodite sa ljudima koji vas inspirišu i uzdižu, to ćete biti bliži ostvarenju sna.

Rak

San o karijeri koji ste možda nekada smatrali nemogućim uskoro će postati opcija za vas. Dozvolite sebi da ciljate visoko i počnite da razmišljate veliko. Neptun u Ovnu vas poziva da redefinišete šta uspeh znači za vas. Ignorišite sumnjičave i ne odustajte. Izbor sopstvenog puta napred je moćan potez

Lav

Budući san koji uključuje putovanja, avanture ili provođenje više vremena živeći i radeći u inostranstvu mogao bi vam se ostvariti tokom Neptuna u Ovnu. Sve što treba da uradite jeste da nastavite da pravite prave korake napred. Svedite ometanja na minimum. Okružite se pozitivnim ljudima i kada poželite da odustanete, nemojte.

Devica

Neptun u Ovnu je za Devicuu suštini transformacija, ali to je dugoročna promena. Ako vam nešto sada propada, pustite to. Verujte da je ono što je pred vama bolje od svega što ostavljate iza sebe. Vreme je da počnete polako da skidate staru kožu dok postajete osoba kakva je oduvek trebalo da budete

Vaga

Ako ste voleli i gubili, možda trenutno ne želite da verujete u kosmos. Takođe, možda nemate izbora. Neptun u Ovnu je usmerio pogled na vaš ljubavni život. Zato neka ovo bude vaš znak da ponovo verujete u ljubav. Partner koji podržava,voli i inspiriše polako vam se približava.

Škorpija

Vreme je da Škorpija sanja o životu od kog neće osećati potrebu da pobegne. Neptun u Ovnu vas vodi polako ali sigurno da menjate svoj način života dok svaki njegov deo ne bude kao skrojen za vas. Promenite svoje navike, napravite poteze na poslu i posvetite se zdravstvenom stanju na duži rok. Ništa se ne menja ako se ništa ne promeni, Škorpije. A vama slede promene na bolje.

Strelac

Ono o čemju ste dugo sanjali počinje da se ostvaruje i zato ne dozvolite nikome da vam kaže da je nešto nemoguće. Što više verujete u sebe, stvari postaju bolje dok Neptun igra svoju igru u vašoj petoj kući. Vreme provedeno radeći nešto što volite je dobro provedeno vreme tokom ovog dugoročnog tranzita.

Jarac

Ako vaši najveći snovi uključuju dom, porodicu i stvaranje nasleđa na koje možete biti ponosni, Neptun u Ovnu će vas uskoro ostvariti. Fokusna temelje vašeg života mogao bi vas dovesti do značajnog napredovanja tokom naredne decenije.

Vodolija

Ideja o kojoj ne možete prestati da razmišljate je ključ ostvarenja sna. Neptun u Ovnu vas podstiče da preduzmete akciju čak i ako je to samo najmanji prvi korak. Što više idete ka ostvarenju cilja, vaš život će biti bolji. Čekaju vas povezanost, zajednica i lepa vremena.

Ribe

Ovaj tranzit Neptuna u Ovnu je veliki za Ribei sve je povezano sa samopoštovanjem i finansijama. Možda mislite da vam nije stalo do novca, ali zamislite koliko biste dobra mogli da učinite kada biste ga se dočepali? Moći ćete da unovčite kada usmerite svoju pažnju i energiju na ideju koja se u početku čini kao fantazija.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com