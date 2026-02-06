Neptun u Ovnu nakon više od 160 godina: Planetu čeka veliki reset 20. februara!

Posle 160 godina, Neptun u Ovnu donosi globalni reset 20. februara. Saznajte kako će ova moćna energija promeniti vašu sudbinu.

Koliko puta ste u poslednje vreme osetili da se jedan veliki ciklus završava, a da nemate reči kojima biste to opisali?

Taj neobičan osećaj iščekivanja nije slučajan – univerzum priprema pozornicu za događaj koji niko od nas nije doživeo u ovom životu. Neptun u Ovnu je astrološki fenomen koji menja pravila igre.

Tačno 20. februara, planeta snova i iluzija napušta svoje vodeno sedište i ulazi u vatrenog Ovna. Ovo je trenutak kada se mašta susreće sa akcijom. Ako ste se pitali zašto su vaši snovi odjednom postali intenzivniji ili zašto osećate hitnu potrebu za promenom, odgovor leži u ovom retkom tranzitu koji se poslednji put dogodio pre 161 godinu. Ovo nije samo promena na nebu; ovo je poziv na buđenje vaše duše.

Šta Neptun u Ovnu zapravo donosi?

Zamislite okean koji se izliva u vulkan. To je energija koju Neptun u Ovnu donosi u vaš život. Neptun simbolizuje veru, inspiraciju i ono nevidljivo, dok je Ovan simbol početka, borbe i identiteta. Kada se ove dve sile spoje, dobijate duhovnog ratnika.

Ovaj period označava kraj pasivnog čekanja. Više nije dovoljno samo maštati o boljem životu; kosmos vas sada gura da te snove materijalizujete. Granice između onoga što je moguće i nemogućeg postaju tanje. Možda ćete osetiti da se vaša stara uverenja tope, ostavljajući prostor za novu, hrabriju verziju vas samih koja se ne plaši da zakorači u nepoznato.

3 ključne promene koje možete očekivati:

Pad maski: Laži koje ste govorili sebi više neće piti vodu. Istina izlazi na videlo, sirova i oslobađajuća.

Duhovna akcija: Vaša intuicija postaje vaše najjače oružje u donošenju konkretnih odluka.

Kreativna eksplozija: Ideje koje sada dobijete mogu definisati vaš uspeh u narednim decenijama.

Kako će ovaj tranzit uticati na vaš znak?

Iako je ovo globalni reset, Neptun u Ovnu deluje specifično na svaku grupu znakova. Evo gde će fokus biti najjači:

Vatreni znaci (Ovan, Lav, Strelac): Vi ste na prvoj liniji fronta. Osetićete ogroman talas inspiracije. Ovo je vaše vreme da redefinišete ko ste. Harizma vam raste, a ljudi će vas gledati kao vođu nove ere.

Zemljani znaci (Bik, Devica, Jarac): Vaš materijalni svet dobija duhovnu dimenziju. Intuicija vam može doneti profit. Ne ignorišite onaj tihi glas koji vam govori u koji projekat da uložite vreme i novac.

Vazdušni znaci (Blizanci, Vaga, Vodolija): Vaši odnosi prolaze kroz filter istine. Neka prijateljstva će nestati, ali ona prava postaju telepatska. Očekujte genijalne ideje koje dolaze niotkuda.

Vodeni znaci (Rak, Škorpija, Ribe): Ovo je period dubokog isceljenja. Izlazite iz čaure. Vaša osetljivost postaje vaša snaga, a ne slabost, jer sada imate hrabrosti da pokažete svetu ko ste zapravo.

Ne čekajte – zajašite talas promene

Najveća greška koju sada možete napraviti je da se opirete. Neptun u Ovnu ne pita za dozvolu; on donosi plimu koja nosi sve pred sobom. Umesto straha, izaberite radoznalost.

Nema lepšeg osećaja od spoznaje da upravljate sopstvenom sudbinom uz pomoć vetra u leđa koji je čekao više od veka da dune. Ovaj 20. februar nije samo datum u kalendaru – to je vaša prilika za novi početak. Zatvorite oči, zamislite život kakav želite i učinite prvi korak već danas. Univerzum vas čeka!

