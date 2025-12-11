Nesnosno arogantan: Ima kombinaciju „teških“ osobina, nosom para oblake!

Arogantni znak se najčešće navodi kao znak koji ima najviše “hejtera” zbog kombinacije ljubomore, perfekcionizma i prepotentnosti,

Arogantan do nepodnošljivosti, bar tako neki kažu

Lav se najčešće navodi kao znak koji ima najviše “hejtera” zbog kombinacije ljubomore, perfekcionizma i prepotentnosti, kao i stalne potrebe da bude u centru pažnje.

Osobe rođene između 23. jula i 22. avgusta doživljavaju pažnju kao nešto što se podrazumeva, što mnoge oko njih zamara

Osobine zbog kojih je Lav “na udaru”

Neprestana potreba za pažnjom: Lavovi žele da budu u centru zbivanja i teško se poistovećuju sa tuđim problemima.

Egoizam: Često stavljaju svoje potrebe ispred tuđih i nesvesno zanemaruju druge, verujući da se svet vrti oko njih.

Arogancija: Izražen osećaj superiornosti, teško prepoznaju sopstvene mane i vole da se hvale.

Tvrdoglavost: Veoma teško menjaju mišljenje; gotovo nemoguća misija kad su uvereni da su u pravu.

Ljubomora: Reaguje na tuđi uspeh i pažnju; u vezama mogu biti posesivni i ljubomorni.

Šira slika: nije sve crno‑belo

Snage Lava:

Toplina i kreativnost: Lav može biti izvor inspiracije i pokretačka energija u timu.

Liderstvo: Kad je fokus na zajedničkom cilju, Lav podiže druge i vodi hrabro.

Velikodušnost: Uz zdrav balans, njihov ponos prelazi u zaštitničku brigu.

Saveti za odnos sa Lavom:

Jasne granice: Poštujte sebe i komunicirajte direktno.

Preusmerite pažnju na tim: Uključite ih u uloge gde sijaju, ali dele zasluge.

Nagradite saradnju: Istaknite trenutke kad su timski igrači, to gradi dobru dinamiku.

Ljudi se najčešće zasite lavljeg šefovanja i to može biti najveći uzrok mržnje. Istina je da svaki znak ima svoju tamnu stranu, kao što svaki čovek ima neku manu, ali astrologija ipak na osnovu generalnih osobina donosi najomraženijeg među njima.

