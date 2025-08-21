Nestašni vragolani – ovo su 2 znaka horoskopa koji samo o seksu misle!

Samo su dva znaka horoskopa zapljusnuta talasima stalne seksualne požude!

Jeste li primetili da vaš um često odluta prema razmišljanju o seksu? Možda je to delom zbog vašeg horoskopskog znaka. Verovali ili ne, astrologija tvrdi da naš znak može oblikovati našu sklonost ka seksualnoj energiji.

Postoje dva znaka koja se izdvajaju po svom maltene neprestanom razmišljanju o seksu.

Škorpija

Iako ih obično prati aura sumnjičavosti, kada vas procene kao vernog partnera, spremni su da puste na slobodu svoju divlju stranu. Njihova strast i netrpeljivost prema dosadi čine njihov seksualni život uzbudljivim. Od njih možete očekivati ​​seksi poruke tokom dana, ali i eksperimentisanje s različitim stvarima. Za njih nema dosadnih „običnih“ iskustava u spavaćoj sobi.

Ovan

Pod uticajem Marsa, planete koja pokreće seksualne porive, ovi vatreni znaci vole da vode igru. Energija im je neiscrpna, a hrabrost neumorna, pa se pripremite za spontane i avanturističke trenutke. Ovnovi su poznati i po svojoj pameti i inventivnosti, pa ne čudi što možete očekivati hrpu prljavih šala u najneobičnijim i savršeno neprikladnim situacijama. Za razliku od Škorpija, koje više vole emotivnu povezanost sa svojim seksualnim partnerima, Ovnovi su nezavisni i spremni da se prepuste strasti bez obaveza.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com