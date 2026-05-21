Neuporedivo lakši život imaće 5 znakova tokom sezone Blizanaca do 20. juna, radoznalost im donosi velike uspehe

Blizanci, Rak, Bik, Ribe i Devica imaće sve do 20. juna neuporedivo lakši život. Sve važne planete su im se posložile za to.

Pet horoskopskih znakova ove sezone Blizanaca, imaće neuporedivo lakši život do 20. juna 2026. Tokom narednih 30 dana, sve stvari gledamo iz drugačije perspektive, jer je ovaj astrološki mesec intelektualniji, brbljiviji, slobodnog duha i otvoreniji za promene.

Dok je Sunce u Blizancima, naše energije su mnogo više usmerene ka drugima, a posebno na komunikaciju svih vrsta. Vazdušni znaci su puni mentalne energije koja ponekad može izgledati kao da se kreće brzinom svetlosti, pa možete osetiti da ideje dolaze tako brzo da ih jedva možete sve zapamtiti. Možda ćete otkriti da je vaše vreme podeljeno u mnogo različitih pravaca, a vaša radoznalost probuđena na različitim nivoima.

Iskoristite ovo vreme da izrazite sve svoje dobre strane i uživate u neobičnijim stvarima. I budite sigurni, neće biti dosadno. Posebno zato što ova sezona Blizanaca takođe uključuje Uran u Blizancima. Ovo predstavlja veliku promenu za sve nas, a komunikacija i način na koji komuniciramo postaće mnogo važniji.

Ponekad ova energija može delovati nepredvidivo i nemirno, ali ovi astrološki znaci imaće neuporedivo lakši život zbog te brze energije.

1. Blizanci – sve važne planete su na vašoj strani

Sunce koje tranzitira kroz vaš znak ovog meseca je osvežavajuća promena. Obično se osećamo udobnije u svojoj koži kada Sunce tranzitira kroz naš znak, a to je vaš mesec rođendana, pa srećan rođendan!

Merkur takođe tranzitira kroz vaš znak do 1. juna, čineći vas radoznalijim i komunikativnijim sa drugima i obrnuto. Ovo vam dobro dođe dok Venera daje podsticaj vašim finansijama dok je planeta novca u Raku do 18. juna. Verovatno ćete smisliti neke nove ideje ili mogućnosti za generisanje novca tokom ovog vremena, ili biste mogli da steknete neke predmete kojima vlada Venera, kao što su odeća, umetnička dela, nakit, šminka ili bilo šta drugo što ima veze sa lepotom ili udobnošću.

Pošto se Venera pridružila Jupiteru, planeti dobitka i širenja, imate dve najpovoljnije planete u svom novcu tokom narednih nekoliko nedelja, zato kanališite energiju obilja jer je vaša. Međutim, dobra vremena se tu ne zaustavljaju. Kada Venera uđe u Lava 19. juna, ona tranzitira kroz vašu 3. kuću komunikacije koja će postati važnija i mogli biste da provodite više vremena sa onima koji žive u vašem kraju ili članovima porodice. Očekujte da ćete se više družiti i ići na više kratkih putovanja.

Mars je u Biku tokom vaše horoskopske sezone. Iako je naporan mesec, važno je da odvojite vreme za razmišljanje o životu. Provedite neko vreme sami i dođite do korena svih problema za koje smatrate da vas koče. Sada je vreme da se oslobodite svake negativne energije koja vam više ne služi, jer je pun Mesec u Strelcu 31. maja vreme da se fokusirate na romantičnog partnera ili one koji su vam najbliži. Srećom, Strelac je obično optimističan i napredan, tako da je to generalno pozitivno vreme.

Mlad Mesec 15. juna je u vašem znaku, stavljajući fokus na vas. Ovo se smatra vašim rođendanskim mladim mesecom, koji često služi kao vrsta resetovanja za celu godinu, zato uživajte! Nailazi period kada ćete imati neuporedivo lakši život. Sve ovo predstavlja pozitivnu promenu za vas sa novim fokusom, posebno kada je u pitanju materijalna pitanja i novac.

2. Rak – vreme je da se odmorite i oslobodite starih negativnih navika

Tokom ove sezone Blizanaca, Jupiter je u vašem horoskopskom znaku, što se javlja samo svakih 12 godina. Od 19. maja do 13. juna čeka vas neuporedivo lakši život, Venera takođe tranzitira kroz Raka, tako da ovo stavlja dve najpovoljnije planete u vašu prvu kuću, što vam znatno olakšava život u narednih nekoliko nedelja. Sa ovom srećom, gotovo bez napora privlačite prilike i druge k sebi. Osećate se (i izgledate!) odlično, zato iskoristite svoje srećne zvezde i fokusirajte se na ono što zaista želite.

Kako Merkur, planeta komunikacije, tranzitira kroz Blizance do 1. juna, možda ćete želeti da provedete više vremena sami i razmišljate o svojim mislima i idejama. Kada se Merkur pridruži Veneri i Jupiteru u vašem znaku 1. juna, počinjete više da komunicirate sa drugima i možete očekivati da ćete se osećati radoznalije. Ovo stvara stelijum od tri planete u vašoj prvoj kući, tako da je fokus u ovom trenutku na vama!

Mars, planeta akcije, tranzitira kroz Bika tokom ove astrološke sezone, utičući na vaše prijatelje i motivišući vas da idete za svojim nadama i željama. Bik je kompatibilan znak za vas i možete očekivati da ćete se više družiti kako budete sticali mogućnosti umrežavanja.

Pun Mesec u Strelcu 31. maja pada u vašu šestu kuću, koja vlada poslom i zdravljem. Verovatno ćete započeti novi režim zdravlja ili vežbanja, ili biste se u ovom trenutku mogli fokusirati na posao. Nakon toga sledi Mlad Mesec 15. juna, što je vreme da se oslobodite starih, negativnih navika i odmorite.

3. Bik – očekuje vas novi početak i mnogo lakši period

Stvari se značajno poboljšavaju tokom ove sezone Blizanaca za vas! Ovog meseca, Jupiter u Raku vam pomaže da razvijete ideje i smislite jake planove. Vaša komunikacija, koja sada dobija na značaju, je kristalno jasna. Venera se pridružuje Jupiteru 19., dajući vam dodatni podsticaj u ovoj oblasti. Nemojte se iznenaditi ako preduzmete mnogo prijatnih kratkih putovanja.

Mars je ušao u vaš znak 18. maja, započinjući novi dvogodišnji Marsov ciklus za vas. Sa Marsom u prvoj kući, osećate se asertivnije nego obično, pa bi možda trebalo da obratite pažnju na ovo. Ovo je veoma zauzet period, ali ako imate ideju koju biste nekome predložili, uz pomoć dve najpovoljnije planete u vašoj kući komunikacije i Marsa koji vas energizira, nema boljeg vremena za to.

Merkur ulazi u Blizance, vašu kuću novca, 17. maja. Pošto je Merkur planeta komunikacije, ovog meseca možete imati više razgovora i ideja o novcu nego obično. Takođe možete više komunicirati sa članovima porodice.

Pun Mesec 31. maja pada u Strelca, odnosno vašu osmu kuću. Ovo je kuća novca partnera ili korporativnog novca, tako da se fokusira na finansije. Ovo je takođe kuća koja vlada intimnošću, pa možete provesti vreme razmišljajući o tome kako se osećate ako ste u trenutnoj vezi. Ako imate novu vezu, ona bi mogla da pređe na novi i intimniji nivo.

Pošto je Mlad Mesec u Blizancima 15. juna u vašoj drugoj kući novca, očekuje vas novi početak sa novcem i neuporedivo lakši život. Verovatno ćete ovde posvetiti više pažnje (ili čak potencijalno dobiti povišicu). Sve ovo vam čini mnogo lakši period.

4. Ribe – dve najpovoljnije planete doneće vam neuporedivo lakši život

Jupiter, planeta sreće i dobitka, nastavlja da tranzitira kroz vašu petu kuću prijatelja i radosti, što je uvek dobro vreme. Venera se pridružuje Jupiteru 19. maja, postavljajući dve najpovoljnije planete u ovu kuću, što znači da život postaje mnogo lakši.

Ova energija čini ovu sezonu Blizanaca odličnim vremenom za upoznavanje prijatelja (ili nekog novog ako ste slobodni) ili jednostavno uživanje u provođenju vremena sa trenutnim partnerom, posebno zato što Mars u Biku ubrzava tempo. Kada se Merkur pridruži Jupiteru i Veneri u Raku 1. juna, imaćete stelijum planeta koje tranzitiraju kroz vašu petu kuću. Sa toliko planeta na jednom mestu, imate mnogo fokusa na ovu oblast. Ribe, ova sezona Blizanaca bi trebalo da bude najzabavnija i/ili najromantičnija koju ste doživeli u dugo vremena.

Naravno, pošto Sunce u Blizancima tranzitira kroz vašu četvrtu kuću doma i porodice, verovatno ćete većinu zabave obavljati kod kuće jer ćete se osećati ohrabreno da provodite više vremena sa porodicom i bliskim prijateljima.

5. Devica – vaša karijera napreduje, stižu priznanja i dobre prilike

Sunce tranzitira kroz vašu 10. kuću karijere tokom ove sezone Blizanaca, i gde god da Sunce putuje, ono baca svetlo. U vašem slučaju, ovo je vaša karijera. U ovom trenutku postižete veće priznanje i mnoštvo prilika vam se pruža ovog meseca.

Srećni Jupiter tranzitira kroz vašu 11. kuću prijatelja i želja, a pridružiće mu se Venera 19. maja i Merkur 1. juna. Ovo čini sezonu Blizanaca najpozitivnijim mesecom u godini za druženje i upoznavanje drugih, Device. Pored toga, sa Marsom koji tranzitira kroz vašu kuću putovanja i obrazovanja, ne samo da postoji velika šansa da ćete putovati tokom narednih 30 dana, već je i vaša radoznalost o svetu probuđena. Osećate se više zainteresovano za mnoge stvari i više pažljivije posmatrate svet oko sebe.

Pun Mesec u Strelcu 31. maja je dobro vreme za pokretanje projekta kod kuće. Verovatno ćete u ovo vreme provoditi više vremena kod kuće, zabavljajući se ili družeći se sa porodicom. Pošto Mlad Mesec u Blizancima 14. juna pada u vašu 10. kuću karijere, možete se radovati novom projektu na poslu ili čak novom zaposlenju.

Sezona Blizanaca je odlična za vas, Device, generalno. Život postaje lakši i konačno ćete moći da napravite pauzu od sveg vašeg marljivog fokusiranja na posao tokom poslednjih nekoliko meseci.

