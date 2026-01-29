Neverovatan novčani uzlet imaće ova 3 znaka posle 29. januara, ovakvu sreću, obilje i novac samo su sanjali!

Poravnanje Merkura i Venere nosi neverovatan novčani uzlet za Ribe, Vagu i Bika. Sve se vraća na svoje mesto, a novac stiže sa svih strana.

Od 29. januara 2026. godine kreće neverovatan novčani uzlet za ova tri horoskopska znaka. U četvrtak, Merkur otvara razgovore, započinje pametne pregovore i pomaže nam u odlukama vezanim za prihode i resurse.

U međuvremenu, Venera ističe teme poput vrednosti, pravičnosti i onoga što realno možemo postići kada uložimo trud. Zajedno, ovaj tranzit promoviše sporazume koji obe strane čine samouverenim.

Merkur u konjunkciji sa Venerom označava vreme kada nas pomisao na novac ne stresira odmah. Zamislite to! Nismo zaglavljeni. Ima ponovo prostora za disanje. Sa tim dolazi sposobnost da donosimo pametnije, mirnije odluke u budućnosti, pomažući ovim astrološkim znakovima da privuku finansijski uspeh u tom procesu. Dobro smo, ljudi! Sve je u redu!

1. Bik – vraćate svoje samopouzdanje

Tranzit Merkura u konjunkciji sa Venerom snažno deluje u vašu korist. Ovo je posebno tačno kada su u pitanju prihodi i lična sigurnost. To je upravo ono što želite da čujete upravo sada. Počevši od 29. januara, primetićete promenu u načinu na koji novac ulazi u vaš život. Sve je u redu i vi ste tamo otvorenih ruku, zahvalni na ovoj vrsti kosmičke pažnje.

Tokom ovog poravnanja Merkura i Venere stiže vaš novčani uzlet, finansijske teškoće se smanjuju jer više niste na milosti okolnosti. Preuzimate svoju moć i radite stvari na svoj način. Osećaj je sjajan konačno povratiti kontrolu. Vaše samopouzdanje je vraćeno. Vi ste se vratili.

2. Vaga – finansijski uspeh je stigao

Za vas, Merkur u konjunkciji sa Venerom donosi finansijsko poboljšanje kroz otvoreni dijalog sa ljudima ili institucijama od kojih ste do sada imali stres. Zašto živeti ovaj život u stresu, kada možete nešto da uradite povodom toga? 29. januara konačno ćete pronaći rešenje za problem vezan za novac koji već neko vreme izaziva napetost. Konačno! Još bolje, rešenje nije ni približno toliko zamršeno ili teško koliko ste očekivali.

Kada osetite da je pravednost vraćena, sve se vraća na svoje mesto. Ponovo se osećate kao vi. Uravnoteženi ste, opušteni i nimalo vas ne zanima da nosite baklju za brigu. Finansijski uspeh je stigao.

3. Ribe – sve dolazi na svoje mesto

29. januara dobićete neke veoma pronicljive informacije koje će vam pomoći da shvatite ono što je nekada bilo veoma zbunjujuće. Šta god da vas je brinulo i stresiralo. Dosta je! Tranzit Merkura u konjunkciji sa Venerom donosi uveravanje da niste toliko zaostali koliko ste se plašili. Dakle, ako je u pitanju plaćanje koje dugujete ili nešto za šta verujete da je propuštena prilika, ne bojte se. Sve će se srediti. Nemate razloga za brigu.

Kada se Merkur i Venera poravnaju u četvrtak, vaš osećaj beznađa nestaje. Sa jasnijim izborima pred vama, krećete se napred sa obnovljenim poverenjem u sebe. Sada imate veru u svoju sposobnost da se snađete u onome što sledi. Kada je stres nestao, osećate se kao na odmoru. Naravno, još uvek ste na poslu, ali to je zadovoljstvo, a ne neprekidna glavobolja.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com