Neverovatna sreća i pravo izobilje stiže u narednim danima za ova 4 znaka, zvezde im od malih stvari prave bogatstvo

Stiže im snažno izobilje i sreća, Ribama kroz poštovanje, Lavu kroz porodicu, Jarac shvata svoje greške, Vodoliji su prijateljstva bogatstvo.

Neverovatna sreća i značajno izobilje čeka danas Lava, Ribe, Jarca i Vodoliju. Mars u suprotnosti sa Uranom budi snažnu energiju u horoskopima ova četiri astrološka znaka u utorak.

Svima je potreban mali podsticaj u pravom smeru, a kada je u pitanju težnja ka ostvarenju vaših ciljeva, Mars može biti korisna planeta koju treba iskoristiti.

Od utorka, Mars će biti u suprotnosti sa Uranom i varnice će sevati. Postoji želja za stvaranjem sreće i nema mesta za izgovore za određene astrološke znakove koji su osetili da im sreća ne ide. Mars može biti malo surov u početku, a Uran malo zastrašujući. Zajedno, njihova energija postaje produktivna. Napetost vuče situacije i spoznaje na pravi način. Nema mesta za sitne igre ili radnje bez malo haosa.

Pošto poremećaj statusa kvo može dovesti do stvaranja lepih novih početaka u prirodi, isto će se desiti i za četiri astrološka znaka koja privlače obilje i sreću u utorak.

1. Vodolija – prijateljstvo vam je bogatstvo

Vaš horoskopski znak će 4. novembra privući snažno izobilje i sreću kroz vaša prijateljstva. Vaša društvena mreža, posebno prijatelji ili ljudi sa kojima najviše razgovarate na poslu, mogu biti izvor iznenađujuće sreće.

Vi ste čovek koji rešava probleme, i kada ljudi imaju probleme, volite da razmišljate o tome šta bi moglo da ih poboljša. Vaši saveti su čvrsti; neki ih slede, a drugi ne. Ali se trudite da podelite ono što vidite sa nadom da je inovacija odmah iza ugla.

U utorak ćete biti prepoznati po ovoj osobini. Pravim ljudima postaje očigledno u tačno vreme kada je potrebno da je vaše razmišljanje više od hobija ili zabave; to je moćan alat koji vas čini vrednim timskim igračem. Možda ćete postati tema razgovora o budućem pozicioniranju koje bi moglo dovesti do unapređenja na poslu ili drugih mogućnosti.

Vaši mali činovi dobre volje biće srećni trenuci koji su vas postavili u mesto snažnog izobilja.

2. Ribe – izobilje i sreća kroz poštovanje

Vaš horoskopski znak će 4. novembra privući snažno izobilje i sreću kroz vaš posao. Možda već shvatate koliko vas neki ljudi vole, ali su ponekad i malo ljubomorni na vas. Dive se vašoj radnoj etici i sviđa im se vrsta stvari koje radite. Pa ipak, želeli bi da to budu oni umesto vas. Žele ono što vi imate.

Ali u utorak, oni koji vam često šalju negativnu energiju počinju da vide promenu u svojim životima i zahvalnost počinje da se uvlači. Postoji shvatanje koliko je lepo što ste bili tu da ohrabrite i pokažete podršku.

Sreća je kada vam se ukazuje poštovanje umesto zavisti i kada vas velikodušno hvale sa zahvalnošću umesto da vam se zahvalnost uskraćuje. Danas punite svoju čašu ljubavi i osećate se zahvalno za sreću i izobilje koje dobijate.

3. Jarac – pokušajte ponovo, to je najbolje

Vaš horoskopski znak će privući snažno izobilje i sreću 4. novembra, uprkos nekim razočarenjima. Uvek možete u svom srcu osetiti kada će vas osoba do koje vam je stalo srušiti. Trudite se da ne razmišljate negativno, ali postoje trenuci kada se to desi, pa otresete prašinu sa srca i pokušate ponovo.

Ipak, danas će Mars okončati bol i tugu i početi da vam pokazuje šta se može učiniti da se poboljšaju odnosi. Shvatićete da postoji retka vrednost koju prošlost pruža. Sreća vam daje uzdižući uvid; osećate osećaj obnove u svom srcu koji vas podstiče da pokušate ponovo.

Dajete još jednu šansu nekome od koga ste odustali. Dokazano je da niste bili u pravu; to je najbolja stvar koju možete biti.

Odnos se obnavlja i sada osećate izobilje jer ste ponovo dobili prijateljstvo.

4. Lav – sreća kroz porodične odnose

Vaš horoskopski znak će 4. novembra privući snažno izobilje i sreću, kroz vašu porodicu. Odnosi su vam toliko značajni. Znate da ljudi mogu biti neuredni i da razgovori mogu biti praćeni igrama moći. Ipak, uvek ste osećali duboko poštovanje prema onima koji znaju kako da budu iskreni i realisti sa vama, čak i kada vas oboje to čini neprijatnim.

Danas možete biti svedoci kako emocionalna zrelost i otvorena komunikacija vode do ličnog i profesionalnog prosperiteta.

Razgovor sa članom porodice može dovesti do isceljenja i produbljivanja poverenja u vaše finansije. Mala promena u vašem domaćem okruženju može postati značajna promena u vašem svetu.

Kada se vaš kućni život uskladi, moći ćete da privučete obilje i sreću na načine na koje ranije niste.

(Krstarica/YourTango)

