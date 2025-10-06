Neverovatna sreća i obilje konačno stiže ove nedelje za 3 znaka horoskopa, i najluđi snovi postaju im stvarnost!

Sreća konačno stiže za Lava, Ribe i Jarca od 6. do 12. oktobra 2025. godine. Ovo je njihova nedelja.

Početkom nedelje, pun Mesec u Ovnu će dostići vrhunac, a Merkur će preći u Škorpiju. Ovo su poslednji paragrafi u priči koja je počela 2023. godine kada je počeo ciklus pomračenja Ovna i Vage. Energija pomračenja će vam pomoći da ostvarite svoje snove, a istovremeno će vam doneti jasnoću u izbore koje pravite u svom životu.

Merkur će ostati u Škorpiji do 29. oktobra, što ovo čini moćnim vremenom za transformaciju i istraživanje onoga što je u skladu sa vašom dušom.

Dok pun Mesec u Ovnu i Merkur u Škorpiji donose teme transformativnog ploda, Venera u Devici će se poravnati sa Jupiterom u Raku u sredu, 8. oktobra. Venera u Devici se fokusira na praktične načine za postizanje obilja, dok Jupiter u Raku donosi sreću, posebno u vaše veze i porodični život.

Sve što se dešava ove nedelje je deo božanskog plana za vaš život. Verujte!

1. Lav – odvojite vreme za razmišljanje

Vaš novi život je konačno stigao. U utorak, 7. oktobra, pun Mesec u Ovnu će se pojaviti, ostvarujući planove koje ste počeli da pravite 2023. godine. Bez obzira da li ste se aktivno fokusirali na ono što želite da postignete ili ste se bavili nizom očekivanih događaja, vaš život je bio u periodu transformacije i nadogradnje otkako su pomračenja Ovna i Vage počela pre dve godine. Ovo je bilo vreme da preispitate svoja prethodna uverenja i počnete da gajite nove snove za svoj život. Iako ponekad izazovno, sada ulazite u period kada će se sve što ste pokušavali da manifestujete konačno ostvariti.

Odvojite vreme da razmislite ove nedelje, posebno o tome šta se promenilo u vama i životu od 2023. Možda nije ono što ste planirali, ali postoji nešto magično u ovom prostoru u kojem se sada nalazite. Postoji veća sloboda, veza sa izvorom i mogućnost da sami odredite ono što je pravo za vas, nemojte da pratite planove drugih. Neka ovo bude početak koji ste tražili i prigrlite sve što je bilo potrebno da vas dovede do ovog moćnog trenutka u vašem životu.

2. Ribe – moralo je tako da bude

Izobilje se pronalazi samo kroz transformaciju. Kao vodeni znak, sklonije ste da se osećate prijatnije sa promenama nego drugi horoskopski znaci. Ipak, ovih poslednjih nekoliko godina bilo je izazovno jer je postojao osećaj stagnacije. Znali ste ka čemu idete, ali nagrade i prilike nisu stizale tako brzo kao što ste se nadali. Strpljenje je često vaša jača strana, ali čak ste i vi počeli da se pitate kada će vam se intuicija isplatiti. Sav vaš trud i snovi su se, međutim, isplatili, i kada Merkur uđe u Škorpiju u ponedeljak, 6. oktobra, konačno ćete shvatiti zašto se sve moralo dogoditi na način na koji se dogodilo.

Merkur će ostati u Škorpiji do 29. oktobra. Energija Škorpije donosi teme sreće, novih mogućnosti i obilja. Pomaže vam da čvrsto izađete iz svoje zone udobnosti. Sa Merkurom u ovom vodenom znaku, doći će do pojačane komunikacije, razgovora i novih ponuda.

Ovo će biti moćno vreme da promenite svoj život i prihvatite proces koji je bio potreban da biste došli do ove tačke. Ne gubite vreme, shvatićete da je univerzum uvek radio u vašu korist.

3. Jarac – ne tolerišite osrednjost

Ne bojte se da napravite potpunu reviziju svog života. Može vam biti posebno teško da priznate da vaš život nije onakav kakav ste se nadali i da započnete proces potpune revizije svega što trenutno znate. Problem je u tome što se retko morate fokusirati samo na jedno područje svog života. Ako vam se nešto čini čudnim, nije samo vaš lični život, romantične stvari ili karijera ono što mora da se transformiše. Umesto toga, to je ceo način na koji pristupate životu.

Ove nedelje, univerzum donosi pozitivnu i obilnu energiju kao potvrdu za vaše izbore. Vreme je da prestanete da se opirete samom putu koji će vas dovesti do vaše sudbine.

Kritički sagledajte šta se mora promeniti u vašem životu. Ovo je vreme da iskoristite taj urođeni crno-beli pristup koji imate i da ga koristite da odlučite da li vam nešto (ili neko) pomaže da živite svoj najbolji život ili ne. Nemojte tolerisati osrednjost kada ste predodređeni za nešto neverovatno.

