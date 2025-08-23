Neverovatna sreća stiže za ova 3 znaka kineskog horoskopa, od 25. avgusta iznenadiće ih obilje, naročito na ova 3 dana

Ako je ikada postojala nedelja u kojoj su sreća i blagostanje zasluženi, to bi bila ova.

Prespavajte ponedeljak i utorak jer su izuzetno napeti zbog svoje uzastopne izazovne energije. Ali kada prođete dva najteža dana u nedelji, dešavaju se dobre stvari. Nebo izgleda plavlje nakon što prođu tamni oblaci. Vazduh se oseća lakšim nakon pročišćavajuće kiše.

Sreća stiže za tri kineska horoskopska znaka u nedelji od 25. do 31. avgusta 2025, a tri najsrećnija dana su 27. avgust, 28. avgust i 29. avgust.

1. Zmaj

Dobro je što si strpljiv životinjski znak, jer će nedelja od 25. avgusta testirati tvoje strpljenje. Želećeš da izbegneš odugovlačenje što je ranije moguće. Možda ćeš biti u iskušenju da odložiš određene neprijatne zadatke za kasnije, ali ako ti pomažu da otvoriš put za mogućnosti, nemoj.

Budi spreman da prođeš kroz vatru, jer će ti to pomoći da očistiš bilo kakvu negativnu karmu iz ove godine. Želećeš da se suočiš sa strahovima i budeš otvoren za promene. Otvorenost olakšava sreću.

U ponedeljak potraži smernice od mudrih i stručnih pojedinaca. Doniranje stvari koje ti više nisu potrebne može pomoći u stvaranju pozitivne energije u tvom životu. Očisti puteve kojima hodaš da bi ušao u svoj dom.

Promene će vam pomoći da se pripremite za svoj najsrećniji dan ove nedelje, sredu, 27. avgust, dan uspeha Vu Čen. Nosite zeleno na ovaj dan kako biste privukli sreću u svoj život. Budite velikodušni sa svojom zahvalnošću.

Ako su vam ljudi pomogli da postignete uspeh koji danas postižete, zahvalite im i recite im koliko cenite njihovo vreme i energiju. Ponudite pomoć drugima i vratite je napred kada možete.

2. Zmija

Ove sedmice budite otvoreni za primanje onoga što ste zaradili ovog meseca svim svojim napornim radom i trudom. Ovo je vaš drugi dan Primanja u mesecu, tako da šta god da vam je na čekanju od 16. avgusta, konačni rezultat ćete dobiti u četvrtak, 28. avgusta. Ovo je nedelja za štednju ako dobijete priliv novca ili za razmišljanje o tome kako ćete uložiti obilje koje dobijete.

Zapamtite, sreća ne dolazi tako često koliko bi osoba želela. Zato, kada dobijete blagoslov, pokažite zahvalnost. Obavezno pokažite svoju zahvalnost kroz ritual, bilo čineći dobro za nekoga kome je potrebno ili pokazujući ljubaznost prema životinjama i prirodi.

Zapišite svoja iskustva ove nedelje da biste videli obrazac, jer vam je avgust pomogao da shvatite stvari o sebi koje ste trebali da naučite. Sledećeg meseca ćete videti kako će vam seme koje posadite u svom životu ove nedelje doneti još više nagrada u septembru.

3. Majmun

Tokom nedelje od 25. avgusta, imaš toliko sreće ne zbog onoga što radiš, već zbog onoga što odlučiš da ne radiš. Tvoj najsrećniji dan je sreda, 24. avgust.

Nije ti lako da dozvoliš drugima da rade stvari bez tvog doprinosa ili učešća. Međutim, mnogo kreativne energije se pojavljuje kada se opustiš i posmatraš kako se život odvija. Tvoj um će imati prostora da razmišlja o budućnosti.

Tvoja mašta će probuditi sreću nakon dana odmora; osetićeš kada se otvori prilika jer si manje umoren. Možda imaš ideju na kojoj želiš da radiš. Zvuči veoma kontradiktorno, ali manje je više kada je u pitanju sreća ove nedelje, prenosi Your Tango.

