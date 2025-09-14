Neverovatna sreća za 3 znaka naredne nedelje, stiže im novčani dobitak kakvom se nisu nadali. Možda ste i vi među njima?

Prema predviđanjima astrologa, od 15. do 21. septembra 2025. godine, finansijsko izobilje stiže za tri horoskopska znaka.

Nedelja od 21. septembra je unutar Portala pomračenja između pomračenja Meseca u Ribama 7. septembra i pomračenja Sunca u Devici 21. septembra. Tokom ovog portala, događaji se brzo menjaju, nagrade stižu bez napora i konačno možete videti kako vaše finansije počinju da rastu.

Opšti astrološki ton naredne nedelje

Sezona Device podstiče analitičnost, štedljivost i fokus na detalje.

Merkur prelazi u Vagu 18. septembra, donoseći diplomatičnost u poslovne pregovore i balans u finansijskim odlukama.

Pomračenje Sunca 21. septembra može doneti iznenadne uvide, razotkrivanja i potrebu da se suočimo sa realnošću — posebno u vezi sa novcem i karijerom

Ostanite otvoreni za prilike koje se javljaju i nastavite da se posvećujete finansijskom uspehu.

1. Blizanci: Kreativnost u poslovnim zadacima donosi priznanje

Astrološka energija ove nedelje donosi veći finansijski uspeh kroz vašu karijeru. Univerzum vas usmerava da sledite svoju svrhu i stvorite karijeru koja rezonira sa vašom dušom. Bez obzira na posao koji ste radili, ova energija će vam pomoći da donesete veći osećaj izobilja i ispunjenosti.

U ponedeljak, 16. septembra, Mesec je u konjunkciji sa Jupiterom, i sve čega se Jupiter dotakne, širi se, uključujući i vaše bogatstvo. Možda ćete čuti vesti o unapređenju, bolje plaćenom poslu ili bonusu.

2. Devica: Preciznost i hrabrost donose napredak

Iskoristite nove mogućnosti koje vam se pružaju. Počev od četvrtka, 18. septembra, Merkur će se prebaciti u Vagu, donoseći nove mogućnosti za finansijsko bogatstvo. Ovo će trajati do 6. oktobra, tako da ulazite u pravi period finansijskog izobilja.

Dok je Merkur u Vagi, bićete obdareni novim načinima za poboljšanje svojih finansija, kao i neočekivanim finansijskim poklonima. Ovo bi mogla biti prethodna investicija ili preplata koja vam se iznenada vraća. Samo budite sigurni da sve što primite koristite da biste se poboljšali, a ne da biste nekoga drugog spasavali iz njihovog nereda.

3. Lav: Harizma donosi priznanje

Novo poglavlje finansijske nezavisnosti počinje kada Venera pređe u Devicu od petka, 19. septembra, do 13. oktobra. Venera je planeta izobilja i bogatstva, a u Devici donosi finansijsku stabilnost.

Tokom ovog perioda, konačno ćete dobiti nagrade za svoje prošle napore, kao i nekoliko neočekivanih finansijskih isplata ili bonusa. Osećaćete se kao da se sve okreće preko noći, ali nemojte potcenjivati sav trud koji ste uložili.

Venera donosi novac, ali može vas takođe učiniti neopreznim sa trošenjem. Obavezno iskoristite svako novo bogatstvo da investirate u sebe i svoju kontinuiranu finansijsku nezavisnost.

Finansijski saveti za narednu nedelju

Budite racionalni: Sezona Device traži štedljivost i pametno planiranje.

Sezona Device traži štedljivost i pametno planiranje. Verujte intuiciji : Pomračenje donosi duboke uvide — poslušajte unutrašnji glas.

: Pomračenje donosi duboke uvide — poslušajte unutrašnji glas. Sarađujte sa drugima : Merkur u Vagi podstiče timski duh i fer dogovore.

: Merkur u Vagi podstiče timski duh i fer dogovore. Moguća su iznenađenja: Neki znakovi mogu doživeti neočekivane dobitke

