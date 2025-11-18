Neverovatno blagostanje stiže za ova 4 znaka, moćna astrološka situacija donosi im značajno obilje i sreću

Neverovatno blagostanje za Strelca, Blizance, Ribe i Device 18. novembra, od danas mogu da pronađu radost u ludilu. Stvaraju neverovatnu sreću i izobilje. Sunce u konjunkciji sa Lilit u Škorpiji donosi sreću ovim astrološkim znakovima.

Četiri horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću 18. novembra 2025. godine. Moćna astrološka situacija se dešava u utorak.

Naš izvor energije, Sunce, susreće se sa Lilit, izvlačeći ono što je neprijatno na svetlost radi svesti, isceljenja i ličnog rasta. Prepoznavanje tamnije strane ljudske prirode zahteva fleksibilan i prilagodljiv način razmišljanja. Postoji određena osobina koja pomaže u privlačenju sreće tokom izazovnih životnih vremena. Potrebno je imati visok nivo razumevanja i percepcije, što poseduju promenljivi znakovi. Dakle, kada se pojavi negativna situacija, postoji i prilika da se to ispravi.

Četiri astrološka znaka mogu pronaći radost u ludilu. Oni stvaraju prilike koje podstiču neverovatnu sreću i izobilje. Da vidimo kako.

1. Strelac – naći ćete novu energiju

Ne plašite se da pogledate iza senke situacija koje zbunjuju i vas i druge. Tokom konjunkcije Sunca sa Lilit, ono što nikada nije trebalo da bude ili je ikada bilo je osvetljeno, a vaša radoznala priroda pita zašto i kako se to dogodilo. Vidite svrhu iza tužnog poglavlja života koje se bliži kraju. Shvatate da je unutar tog događaja ili situacije postojala svrha namenjena ovom vremenu.

Skidate masku tamo gde je postojao lažni osećaj istine ili intimnosti i zamenjujete je onim što je stvarno. Autentičnost vam omogućava da stvorite novu energiju koja privlači izobilje u vaš život. Vaša situacija je bila blokirana negativnom energijom, ali u utorak ste pronašli način da je uklonite.

2. Blizanci – svi vam danas veruju

Rođeni ste sa intuitivnim umom koji je dizajniran da apsorbuje informacije i iskoristi ih za kreativni potencijal. Neverovatno blagostanje stiže kada se Sunce pridruži Lilit, uzimate tabu temu i pretvarate je u nešto toliko slavno da je teško ne diviti se zbog vašeg umeća. Neki to zovu srećom, ali tako funkcionišete sve vreme.

Današnje neverovatno blagostanje za vas je emocionalno. Samo vi možete pronaći skrivenu istinu na mračnom ili očajnom mestu. Uzimate svoje otkriće i pretvarate ga u nešto što ljudi, uključujući i vas same, mogu da koriste, što pokreće zamah koji podstiče obilje. Lepota iza onoga što danas postižete je u tome što pruža nematerijalni uticaj koji je emocionalno i fizički toliko dragocen da bi ljudi to kupili kada bi mogli.

3. Ribe – ipak putujete?

Oduvek ste život doživljavali kao avanturu. Kada je u pitanju ono što želite da iskusite u ovom životu, putovanja i odlasci na nova mesta uvek su bili na vrhu vaše liste. Sve košta novac, a deo vas se pita da li su avanture po svojoj prirodi popustljive ili sebične. Pa ipak, vi uzimate neke od ovih nesigurnosti i obrađujete ih na način koji vam pomaže da taj poduhvat vidite kao profitabilan za vašu budućnost.

Kako negujete pronicljiviju svest o celom svetu, moći ćete da koristite ono što naučite da pomognete drugima. Postajete sve saosećajniji. Briga o ljudima vas čini magnetnim, što privlači obilje i sreću kroz odnose koje jačate kroz kolektivna iskustva u utorak.

4. Devica – srećni ste što pomažete

Uvek se nešto kaže iza reči koje ljudi koriste. Nekima je možda teško da uoče te neverbalne nijanse, ali vi možete. Danas vam vaša perceptivnost pomaže da vidite gde možete da izlečite i usmerite nekoga od onoga što ste nekada radili: da se ponašate savršeno kada ste umirali iznutra.

Ulazak u nečiji život kao pomoćnik i vodič vam omogućava da postanete deo njihovog putovanja isceljenja. Uzimate težak trenutak i transformišete ga u osnaživanje i potencijal da ono što radite pretvorite u nešto smisleno.

(Krstarica/YourTango)

