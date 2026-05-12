Neverovatno moćan mlad Mesec u Biku 16. maja utiče na svaki znak ove nedelje, dolazi vreme stabilnosti i strpljenja

Neverovatno moćan mlad Mesec 16. maja donosi vreme stabilnosti i strpljenja. Evo kako će to uticati na vaš horoskopski znak.

Neverovatno moćan mlad Mesec utiče na svaki horoskopski znak različito u nedelji do 17. maja 2026. Mlad Mesec izlazi u Biku u subotu, pomažući nam da cenimo veze koje imamo i da stvari vidimo u optimističnijem svetlu.

Mlad Mesec se poravnava sa Jupiterom u Raku, pokazujući nam mnogo o tome za šta smo spremni da se borimo dok uključujemo lekcije Marsa u Ovnu. Sa Uranom sada u Blizancima, ova lunacija se oseća i donosi nešto posebno. Ona odražava teme stabilnosti i strpljenja koje ova sezona Bika donosi.

Ovan – fokusirajte se na zdravu ishranu

Tokom mladog Meseca u Biku, morate sebi pružiti ljubav i brigu. Ako se osećate preopterećeno i izgorelo, ovo je odlično vreme da se vratite sebi i fokusirate na ishranu koja vam je potrebna. Sa Saturnom i Marsom koji su još uvek u vašem znaku, podsećamo vas da budete izuzetno strpljivi prema sebi.

Obuzdajte svoj temperament ove nedelje. Ako ste se mučili da obuzdate svoj bes, ovo je period da naučite kako da se nosite sa njim sa klasom i zrelošću.

Bik – gledate na stvari u novom svetlu

Mlad mesec u vašem znaku je odlučujući trenutak tokom ove sezone Bika. Ova lunacija vam pokazuje kako da budete jači vođa ili sistem podrške za prijatelje i porodicu. Zahvalnost i pružanje podrške drugima su takođe važni, posebno kada se Jupiter poravna sa Mesecom.

Vidite stvari u novom svetlu, što vam omogućava da naučite više i proširite svoje vidike.

Blizanci – kreativna energija vam ne nedostaje

Tokom ovog lunarnog tranzita, vaša maštovita strana cveta i možete da primite snažne nove ideje sa Uranom u vašem znaku. Kreativna energija se oseća u izobilju i pomaže u transformaciji svih projekata u toku.

Ovo je vreme da se povežete sa sobom na dubljem nivou. Razmislite o meditaciji ili vođenju dnevnika da biste se vratili sebi.

Rak – zatražite pomoć ako vam je potrebna

Mlad mesec u Biku donosi osećaj blaženstva i zadovoljstva, jer pojačava vaš pokretački nagon i želju da se istaknete. Sezona Bika vam pomaže da vidite svoj puni potencijal, dok Mars u Ovnu pojačava vašu želju da osvojite pobedu. Sada je vreme da se opustite i zatražite pomoć kada vam je potrebna.

Dok se krećete kroz ovo novo putovanje tokom narednih šest meseci, potrebna vam je podrška vaših voljenih.

Lav – ljudi vas podržavaju, radite kao tim

Ovaj neverovatno moćan mlad Mesec vam pokazuje zašto ste predodređeni da vodite i nosite svoju krunu, Lave. Primećujete ljude koji vas podržavaju i one koji zapravo rade protiv vas. Ovo je važno vreme u vašoj karijeri kada vam se daje više odgovornosti.

Radite kao tim sa kolegama i učite od njih, čak i ako ste vođa.

Devica – proširite svoje vidike

Ovaj neverovatno moćan mlad Mesec vam pomaže da proširite svoje vidike. Otkrivanje novih stvari ili upoznavanje novih ljudi vezano je za ovu energiju tokom narednih nekoliko meseci. Ovo je slavljenički tranzit, jer vidite efekat svog napornog rada tokom prošle godine.

Nastavite da gradite svoje temelje, jer vam Venera daje zeleno svetlo i olakšava vam da impresionirate svoje šefove ili mentore.

Vaga – naporno radite

Uzdizanje je moguće tokom mladog Meseca u Biku. Ova lunacija donosi nove mogućnosti i omogućava vam da dublje verujete u sebe. Saturn je u Ovnu, pokazujući vam šta znači imati kvalitetne veze, što je korisno kada su u pitanju vaši profesionalni ili akademski ciljevi.

Ulažete naporan rad, a Mars vam pokazuje kako da budete nezavisniji dok vas priprema da preuzmete liderske pozicije u budućnosti.

Škorpija – oslobodite se svega što vas sputava

Mlad Mesec u Biku vas poziva da preispitate prošle veze i oslobodite se svega što vas sputava. Ovo bi se moglo odnositi na poslovnu vezu, jer vas Mesec podseća da je zaštita vaših granica neophodna. Pa ipak, takođe morate naučiti kako da povremeno verujete drugima.

Ova lunacija služi kao katalizator za snažno unutrašnje isceljenje. Pripremite se za novo poglavlje.

Strelac – učite iz svojih grešaka

Vaša radna etika je u centru pažnje ove nedelje, Strelče. Očekujte promene u karijeri. Mlad Mesec u Biku traži od vas da se prilagodite svim promenama i budete metodičniji. Ovo nije vreme za žurbu ili impulsivnost, čak ni sa Marsom koji je još uvek u Ovnu.

Učite iz svojih grešaka i budite spremni da ponovite neke stare projekte i počnete ispočetka. Sezona Bika vam pokazuje vrednost usporavanja.

Jarac – vama se smeši ljubav

Ovaj neverovatno moćan mlad Mesec u Biku vam donosi novu ljubavnu priču. Ovaj trenutak vas mnogo uči o tome šta tražite u vezi. Sezona Bika vam pokazuje šta cenite, a šta niste spremni da trpite. Postajanje ranjivijim je takođe deo ovog lunarnog tranzita. Učite kako da drugima pokažete svoju emocionalnu stranu, što gradi poverenje i pomaže vašim vezama da napreduju.

Vodolija – usporite malo

Energija ove nedelje vas uči zašto je važno ići sporijim tempom i istraživati svoje kreativne darove. Porodične veze se poboljšavaju tokom narednih šest meseci jer mlad mesec dodaje diplomatsku energiju. Ova lunacija vas je takođe fokusirala na uređenje enterijera ili promenu dekora u vašem domu.

Činjenje vašeg okruženja opuštajućim pomaže vam na putu ka uspehu.

Ribe – vreme je da napravite nešto smisleno

Vaše samoizražavanje je deo ovog tranzita mladog Meseca, jer vam energija Venere omogućava da imate proboj, posebno sa Uranom u Blizancima. Ovo je transformativni tranzit koji vam olakšava povezivanje sa vašim muzama. Možda ćete dobiti konstruktivnu kritiku koja oblikuje vaše ideje i razvija ih.

Započnite taj novi nacrt ili radite na projektu koji ste možda zaboravili. Ovo je vreme da napravite nešto smisleno.

