Neverovatno moćan pun Mesec 1. aprila zatvara stare priče i najavljuje novi početak. Kako to utiče na vaš znak?

Neverovatno moćan pun Mesec 1. aprila utiče na svaki horoskopski znak drugačije ove nedelje, od 30. marta do 5. aprila 2026. Pun Mesec izlazi u Vagi u sredu, zatvarajući stare priče i najavljujući novi početak.

Venera ulazi u Bika u ponedeljak, 30. marta. Ovaj obilan i kreativan tranzit nam omogućava da popravimo odnose i proširimo naše društvene kalendare. Fokusiramo se i na naše umetničke aktivnosti. Iako sezona Ovna donosi izazove, lunacija Vage je smirujuća sila dok se prilagođavamo turbulencijama.

Ovan – pronađite ravnotežu

Ovo je veoma zanimljiva lunacija jer se fokusira na dve strane istog novčića: vašu nezavisnu stranu i vašu zavisnu stranu. Ako ste previše davali na jednoj strani, potrebno je da pronađete ravnotežu.

Saturn je već u vašem znaku. Ovo je duboko nabijen tranzit koji dira vaše srce. Morate naučiti kako da upravljate svojim emocijama, posebno ako ste ih izbegavali. Zapamtite, ranjivost nije znak slabosti. To je znak osnaživanja i dobro je da s vremena na vreme budete ranjivi.

Bik – vreme je da zablistate

Ovo je vaše vreme da zablistate i udobnije se stavite u centar pažnje. Sezona Ovnova vas podseća na potencijal koji posedujete. Pošto je neverovatno moćan pun Mesec u Vagi, vidite da spor napredak koji sada ostvarujete donosi mnogo korisnih iskustava.

Vaši odnosi sa prijateljima i kolegama se takođe transformišu ove nedelje. Za one koji su u školi, lakše je povezati se sa školskim drugovima. Vaša želja za saradnjom sa drugima je trenutno jača.

Blizanci – pazite na svoju energiju

Sa punim mesecom u Vagi, važno je da budete oprezniji u pogledu nivoa svoje energije. Učite da budete ljubazni prema sebi i da sebi pružite potrebnu hranu. Ovo je posebno važno sada, jer sezona Ovna može biti haotična.

Tokom ovog vremena, osnaženi ste da zatvorite sve cikluse. Odvojite vreme da razmislite o iskustvima učenja i odnosima koji su oblikovali ono što ste postali.

Rak – usavršite svoje liderske veštine

Sve više se navikavate da budete u centru pažnje tokom sezone Ovna. Takođe počinjete da prihvatate svoju ulogu nekoga ko vodi druge. Saturn vam omogućava da usavršite svoje liderske veštine, dok vam usput pruža testove.

U početku može biti frustrirajuće, ali na duži rok, to samo pomaže da vas ojača i da vam pruži alate potrebne za budućnost.

Lav – saradnja je važna

Tokom punog meseca u Vagi, učite kako da dobro sarađujete sa drugima i da budete prisutniji za njih. Ova lunacija takođe usavršava način na koji prezentujete svoje ideje. Merkur je sada direktan i možete jasnije razmišljati o idejama, posebno u svom profesionalnom sektoru.

Ako radite na nečemu lično, motivisaniji ste tokom ovog vremena. Možda čak i završite svoj projekat.

Devica – naučite nešto novo

Tokom ovog tranzita punog Meseca, osećate se u iskušenju da se vratite u školu ili naučite nešto novo. Sa vašim vladarem, Merkurom, koji je sada direktan, želite da dosegnete zvezde i istražite nove terene.

Način na koji se ophodite prema sebi takođe je povezan sa ovom lunacijom. Ako ste bili svoj najgori kritičar, ovo je vreme da promenite taj dijalog i naučite kako da budete svoj najveći navijač i najbolji prijatelj. Ovaj snažan tranzit vam pomaže da se transformišete.

Vaga – ne plašite se rada

Neverovatno moćan pun Mesec se uzdiže u vašem znaku, što može samo da znači da napredujete. Čak i sa Saturnom u Ovnu koji donosi neke izazove, uspećete. Imate ono što je potrebno i ne plašite se napornog rada.

Ova nedelja vam pomaže da otkrijete moć koju posedujete. Učite kako da se borite za ono što želite i verujete sebi, kako biste mogli da krenete napred. Ulazite u novu fazu u kojoj treba da se osećate prijatno budući nezavisniji.

Škorpija – preispitajte odnose sa drugima

Sa punim Mesecom u Vagi, ovo je vreme da analizirate odnose koje imate sa drugima. Ako ste u romantičnoj vezi, ovaj lunarni tranzit vam omogućava da upoznate svog partnera na dubljem nivou. Vaše veze se produbljuju i možete efikasnije komunicirati sa Merkurom koji je sada direktno u kontaktu.

Ako ste sami, ovaj tranzit vam takođe omogućava da se povežete sa potencijalnim prijateljima ili kolegama. Vaša karijera ili vaš akademski život počinju da cvetaju. Osećate se udobnije razgovarajući sa drugima i više ste timski igrač.

Strelac – budite svesni svojih potreba

Ovaj tranzit vas podseća da brinete o sebi i budete svesni svojih potreba. Vreme je da prestanete da sebe stavljate na drugo mesto. Ako ste premoreni i treba vam da povratite svoje vreme, ova lunacija vas uči kako da postavite granice.

Odmorite se i opustite se. Ne žurite napred, čak i ako možete biti u iskušenju tokom ove sezone Ovna. Idite polako i budite strpljivi. Ne zaboravite da zatražite pomoć ako vam je potrebna.

Jarac – uočavate svoje prednosti

Neverovatno moćan pun Mesec u Vagi vas motiviše da dostignete nove horizonte i vidite prednost koju imate. Kao kardinalni znak, osećate se očarano ovim tranzitom, jer vam pomaže da gradite korak po korak. Konačno imate zamah koji ste želeli tokom poslednjih nekoliko nedelja kada je Merkur bio retrogradan. Sada možete da uspostavite konkretne planove i izgradite saveze.

Vodolija – porodica je važna

Ove nedelje, tokom tranzita punog Meseca, povezujete se sa svojom porodicom i učite da budete prisutniji za njih. Razmislite o iskopavanju istorije svoje porodice i učenju kako se ona povezuje sa vašom sadašnjošću. Možda ćete biti iznenađeni onim što ćete otkriti.

Imate podršku porodice i prijatelja. Pun Mesec donosi zrelost i rast jer vam omogućava da stvari vidite u novom svetlu i promenite svoju perspektivu. Takođe je dobro vreme da se pomirite sa ljudima oko sebe ako ste imali sukob.

Ribe – prošlost kao lekcija

Energija Venere ove nedelje vam pokazuje da prošlost može poslužiti kao plan lekcije. Ovaj lunarni tranzit vas podseća da prekinete vezu i da ne dajete tim starim pričama toliko moći.

Sezona Ovna vam pomaže da ponovo otkrijete svoje talente i povežete se sa svojom kreativnom energijom. Pripremite se da budete udobniji u svom samoizražavanju. Sa Merkurom u direktnom smeru, inspirisani ste, a drugi su očarani onim što imate da ponudite.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com