Neverovatno moćne horoskope imaju danas ovi znakovi, svi putevi ih vode u sreću i slobodu!

Ribe, Ovan, Bik, Blizanci i Rak su 5 horoskopskih znakova koji imaju moćne horoskope za 7. oktobar 2025. godine. Jupiter im donosi ovu moćnu energiju više nego ostalima.

22. stepen nije lako mesto za Jupitera, pa je život delovao izazovno dok je Jupiter širio ovu energiju. Ali za pet astroloških znakova, energija će se uskoro poboljšati. Jupiter je sada na 23. stepenu, što podstiče energiju Vodolije. Možda ćete i dalje doživeti nekoliko šokantnih događaja, ali dobra vest je da oni vode do slobode.

Počev od danas, nema više borbe sa svetom ili sa samim sobom ili osećaja da je život ratna zona. Vreme je da ovih pet horoskopskih znakova okončaju sukobe i otkriju kako se oseća velika sloboda.

1. Ribe – spremni da volite bez straha

Imate snažan horoskop 7. oktobra jer ste spremni da volite bez straha. Jupiter širi stvari, i dok provodi vreme u Raku, počinjete da shvatate da ste više ljubavnik nego borac. Naravno, ne plašite se da zaštitite ono što je vaše. Uvek ćete učiniti pravu stvar kada znate da morate.

Ne smeta vam da se svađate sa nekim do koga vam je stalo jer želite da budete iskreni. Ali sada ste odbacili potrebu da budete u pravu i shvatili šta je najvažnije. Želite da podržite ljude koje volite i budete prijatelj koji je nežan i ljubazan dok rešavate sve probleme sa kojima se suočavate.

2. Ovan – sreća u svom domu

Imaćete moćan horoskop 7. oktobra jer želite da iskusite sreću u svom domu. Dom vam znači ceo svet i ponekad vam je teško da stvorite harmoniju sa drugima zbog vaše vatrene ličnosti. Ne pokušavate baš da se borite ili da otežavate život. Volite da stvari budu na određeni način. Često odbijate da odustanete.

Shvatate da želja da dom bude mesto mira, a istovremeno i potreba da bude onakav kakav vi želite, stvara sukob. Svaka osoba ima svoj identitet. Nešto mora da nestane, a to je vaš ponos. Postoji prostor za prihvatanje. Sa Jupiterom u Raku, ljubav postaje vaš mentor. Birate dobrotu i ljubav jer osećate da je to ispravno. Odjednom pronalazite mir i to donosi olakšanje.

3. Bik – donosite odluke koje vas čine srećnim

Imaćete moćan horoskop 7. oktobra jer ste spremni da stvorite život kakav ste oduvek želeli da živite. Postoji nešto u vezi sa Jupiterom što vas tera da vidite šta je moguće ispred vas. Manje se žalite. Ogorčenost koju osećate zbog toga što drugima treba vaše vreme i energija počinje da se smanjuje.

Optimističniji ste i shvatate da ste slobodni da donosite odluke koje vas čine srećnim. Ne morate da se svađate ili odbijate ljude da biste stvorili prostor. Možete pustiti ljude da rade šta žele, i vi radite isto. Stvari se pojednostavljuju, i to je ono što danas čini najboljim danom.

4. Blizanci – otkrivate da ste dostojni poštovanja

Imate snažan horoskop 7. oktobra jer ćete ulagati vreme i energiju u stvari koje cenite i koje dobijate zauzvrat. Osećali ste se kao da ste u konkurenciji sa drugima, a ta negativnost je stvorila mnogo unutrašnjeg nemira.

Počinjete da sumnjate u svoju vrednost. Počeli ste da osećate da ne vodite samo rat protiv tuđih utisaka o vama, već i bitku u svom umu. Bilo je iscrpljujuće, a sada ste spremni da ne kažete više ni reč. Želite unutrašnji mir.

Danas otkrivate da kada se pogledate u ogledalo, vidite nekoga ko je dostojan poštovanja. Zato radite male stvari da biste sebi dali tu energiju. Primetićete da vaše samopouzdanje raste. Ne plašite se da krenete napred ka budućnosti. Imate sebe i dajete sve od sebe, i to će biti više nego dovoljno dobro.

5. Rak – ne moraš da brineš, prepusti to Univerzumu

Imaćete danas snažan horoskop jer ste spremni da budete u miru sa sobom. Nekada ste bili neko ko se previše brinuo, a sada shvatate da je to bio nezdrav način života. Briga nije dodavala vrednost vašem životu niti problemima koje ste imali. Povećavala je napetost i činila da se osećate nelagodno.

Sada možete videti da put ka miru i harmoniji počinje samoprihvatanjem. Ne moraš da brineš, umesto toga možeš da prepustiš brige univerzumu. Možeš da dozvoliš da se stvari dešavaju prirodno, verujući da će ono što treba da bude biti biti. Samo zbog toga možeš da kažeš da je danas savršeno i da je veličina ovog odlučujućeg trenutka veća nego što si mogao da poželiš.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com