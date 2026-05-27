Jedan znak će u junu zapljusnuti neviđen talas sreće: Pare mu padaju s neba, a u ljubavi ga čeka bajka

Jun donosi epski preokret! Neviđen talas sreće sručiće se na sudbinu ovog znaka - stižu ozbiljne pare, ali i romansa.

Jun 2026. ne počinje stidljivo za Ovna. Neviđen talas sreće stiže baš onima koji su poslednjih meseci stiskali zube, brojali račune i pitali se kada će konačno doći njihov red. Sada dolazi, i to bez stidljivog kucanja na vrata.

Mars, vladar Ovna, ulazi u sporiji ritam kroz Bika i tera vas da se okrenete ka konkretnim stvarima. Novcu, hrani, sopstvenoj koži. Tu se i pravi razlika između onih koji će iskoristiti jun i onih koji će ga prespavati.

Pare padaju na račun, a vi ni ne shvatate odakle

Prva nedelja juna donosi konkretan obrt u finansijama. Stari posao za koji ste mislili da je pao u vodu, vraća se kao bumerang, samo sa boljom ciframa. Ponuda koju ste odbili u martu ponovo je na stolu, i ovog puta je iznos ozbiljniji.

Sasvim druga priča je sa nekretninama. Mladi Mesec sredinom juna aktivira polje stanovanja, pa se može pojaviti kupac za stan koji godinu dana stoji na oglasu. Ili obrnuto, naletećete na ponudu koja deluje kao da je čekala baš vas.

Venera u istom periodu prolazi vašim poljem doma, što znači da bi se partner mogao spakovati kod vas, ili biste mogli zajedno potpisati ugovor o kupovini.

Ljubav koja vas vraća u tinejdžerske dane

Od početka juna Crni Mesec klizi kroz vaše partnersko polje. To je onaj sastojak koji donosi romansu sa primesom zabranjenog. Neko ko vam ne bi smeo biti zanimljiv postaje upravo to.

Možda kolega, možda neko iz starog društva, možda osoba koju ste oduvek smatrali nedostižnom.

Pravi zaplet kreće 12. juna, kada Venera prelazi u znak Lava i pravi trigon sa vašim Suncem. Slobodni Ovnovi će se zaljubiti kao da imaju sedamnaest. Oni u vezi će osetiti da im se vraća ona iskra od pre par godina, kada su se još uvek smejali glupostima do tri ujutru.

Ljubav u junu za vas nije obećanje, već scenario koji se već piše.

Druga polovina meseca, kada euforija dostiže vrhunac

Od 20. juna trigon iz čvora budućnosti prema Veneri donosi zadovoljstvo u svemu što radite. Neviđen talas sreće kulminira upravo tu, na pragu leta, kada se obično ništa veliko ne dešava. Ove godine se dešava.

Pazite samo na jedno. Retrogradni Saturn u istom periodu vraća na površinu ono što ste mislili da je zakopano još na proleće. Razgovor koji ste izbegli. Račun koji niste platili. Osobu kojoj niste odgovorili. Ne plašite se, nije kazna. To je račun koji morate zatvoriti pre nego što sva sreća sleti.

Zašto baš Ovan, a ne neko drugi

Najveći razlog nije Mars i nije Venera. Razlog je položaj dispozitora čvora buduće karme, koji se sada nalazi baš u vašem znaku. Šta god uradite, vraća vam se umnoženo. Zato je astrološka prognoza za Ovna za jun 2026. izrazito povoljna, ali ne i pasivna.

Sreća dolazi po vas, ali traži da otvorite vrata.

Onaj neviđen talas sreće o kome se priča već nedeljama u astrološkim krugovima neće mimoići nijednog Ovna, ali će ga svaki Ovan doživeti drugačije.

Neko kroz ljubav, neko kroz novac, neko kroz konačni mir koji godinama nije imao.

