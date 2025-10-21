Ni pas ne bi pojeo to što on spremi: Ovo je najgori kuvar horoskopa

Ni pas ne bi pojeo to što on spremi – Blizanci su najgori kuvari horoskopa!

Neki znakovi horoskopa prosto zrače talentom za kuvanje – sve što dotaknu pretvore u remek-delo. A onda postoje Blizanci – znak koji u kuhinji često izgleda kao da je slučajno zalutao. Oni imaju sjajne ideje, vole da eksperimentišu, ali praksa… pa, recimo da nije njihova jača strana. Ako ste ikada probali jelo koje je „zvučalo dobro u teoriji“, velika je šansa da ga je pripremio Blizanac.

Njihov najveći problem je nestrpljenje. Dok drugi pažljivo mere sastojke, Blizanac kao znak horoskopa sipa „odokativno“. Dok recept kaže „lagano dinstati“, oni već okreću temperaturu na maksimum – jer „ko ima vremena da čeka?“ Rezultat? Ili spektakularno iznenađenje ili totalna katastrofa. Nema sredine.

Ipak, ima nešto simpatično u toj njihovoj zbrci. Oni ne kuvaju iz obaveze, već iz znatiželje. Njihova jela su nepredvidiva – nekad oduševe, nekad završe u kanti, ali uvek bude zabavno. Ako imate Blizanca u kući, znate da će kuhinja posle njegovog „kuvanja“ izgledati kao bojno polje.

Ako ste Blizanac, držite se jednostavnih recepata i izbegavajte improvizaciju dok ne savladate osnove. Kuhinja ne mora biti vaš neprijatelj – samo joj priđite s malo više strpljenja i manje haosa.

Iako možda nisu kulinarski virtuozi, Blizanci kao znak horoskopa znaju da svako druženje uz hranu pretvore u avanturu. A to je, priznaćete, često važnije od samog jela.

