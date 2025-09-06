Nije laž: Datum kad ste se „smuvali“ otkriva kakva vas budućnost čeka, u vezi ili u braku. Proverite!

Ako je vaša veza započela u vladavini erotične Škorpije, to znači da će veza biti burna, ispunjena ljubomornim scenama i strastvenim pomirenjima.

Ovan (21.3- 20.4.)

Ako ste vašeg partnera upoznali u periodu vladavine Sunca u prvom zodijačkom znaku, vaša veza može da bude vrlo uzbudljiva, ispunjena strašću ali i ljubomornim scenama, burnim raskidima i pomirenjima. Ovim vatrenim, impulsivnim znakom upravlja Mars, planeta ljubavne požude, energije i agresije, pa nećete moći da izbegnete svađe, ali će zato pomirenja biti veoma slatka. Ovan kao i Blizanci, simbolizuje detinju dušu, zbog čega će i vaš odnos biti iskren i otvoren. Dok „imate oči samo za njega“, veza može samo da cveta.

Bik (22.4- 21.5)

Ukoliko ste se u nekoga zaljubili u vreme vladavine Sunca u najsenzualnijem znaku Zodijaka, najverovatnije ćete uživati u svakom trenutku provedenom sa njim. Bikom upravlja Venera, planeta uživanja, lepote i ljubavi, zbog čega će vaša veza biti ispunjena maženjem i poljupcima, dodirima, ‘specijalnim’ masažama… Takođe, zajedno ćete uživati i u muzici, posebno plesu, izložbama i izlascima, naročito u restorane koji su poznati po dobroj hrani. Ipak, u ovoj vezi povremeno može da dođe do rasprava u vezi sa finansijama.

Blizanci (22.5- 21.6.)

Možda i niste svesni koliko ste imali sreće što ste vašeg partnera upoznali za vreme vladavine Sunca u trećem zodijačkom znaku. Lepršavim Blizancima upravlja Merkur, simbol komunikacije pa ćete zato i eventualne nesporazume i dileme uvek moći da rešite razgovorom. A, razgovora vam nikada neće biti dosta… Stalno ćete razmenjivati SMS poruke, mejlove i uvek pronalaziti način da stupite u kontakt sa partnerom. Malo više romantike moglo bi da unese dah svežine u vaš odnos, naročito ako ste predstavnik jačeg pola.

Rak (22.6 – 22.7.)

Niste mogli izabrati bolji trenutak za početak veze nego u periodu vladavine Sunca u porodičnom, romantičnom znaku pod uticajem Meseca, simbola emocija i doma. Zato vam neće biti teško da svoja naglašena osećanja prema partneru pokazujete u svakom trenutku, na neki vaš, poseban način. Vaš talenat za kulinarstvo može samo da učvrsti ovu vezu koja može da potraje mnogo duže nego što ste mogli i da naslutite, naročito ako ste dama. Ako ste muškarac, možete imati osećaj da vas partnerka ‘guši’ izlivima emocija.

Lav (23.7- 22.8.)

U vreme vladavine Sunca u vatrenom Lavu, veze uglavnom započinju iznenada, i to onda kada se najmanje nadate. Ako ste partnera upoznali na nekoj sportskoj tribini ili na nekom koncertu, nikada vam neće biti dosadno. Pitanje je samo koliko će sve to potrajati… Ukoliko ste dama, partner će se truditi da vam stavi do znanja da je on glavni, a ako ste muškarac, neće vam biti lako da se borite sa sujetom svoje izabranice. Ipak, sve što u sebi nosi prizvuk dramatike i nečeg detinjastog, daje posebnu draž ovom burnom odnosu.

Devica (23.8 – 22.9.)

U ovoj vezi rođenoj u vreme vladavine Sunca u poslovičnoj, pedantnoj Devici, može da bude veoma interesantno. Ovim znakom upravlja Merkur, planeta informacija i komunikacija, pa ćete se često zajedno naći na mnogim zanimljivim mestima, žurkama, proslavama, rođendanima, uglavnom svuda gde se nešto dešava. I nikada vam neće biti dosadno jer ćete se odlično dopunjavati i jedno drugo obaveštavati o onome što ste čuli i videli. Mogli biste takođe da osnujete i neki zajednički biznis koji bi dao novu dimenziju vašem odnosu.

Vaga (23.9 – 22.10.)

Vladavina Sunca u znaku partnerstva, nagoveštava odlične izglede za uspeh ove veze pod vladavinom Venere, planete ljubavi i uživanja. Iako Vaga simbolizuje harmoniju, poželjno je da neko od partnera ima više planeta u zemljanim znacima, Biku Devici ili Jarcu. Problemi u ovoj vezi mogu da se pojave onda kada neko od vas ne bude mogao da se odluči između dve ili više opcija u vezi sa zajedničkim životom. Probleme ćete uvek lakše prevazilaziti sa bombonjerom ili cvećem, kartama za koncert, posebno ako ste muškarac.

Škorpija (23.10- 22.11.)

U doba vladavine Sunca u erotičnoj Škorpiji, znaku koji simbolizuje požudu i jake nagone, rađaju se uglavnom burne veze, ispunjene ljubomornim scenama i strastvenim pomirenjima. Pod uticajem Plutona i Marsa, planeta erotike i moći, nikada vam neće biti dosta uživanja sa onim koga ste izabrali. Međutim, možda ćete upravo zahvaljujući pronicljivosti svog tajanstvenog partnera, otkriti i onu drugu, nepoznatu stranu svoje prirode. Ipak, izbegavajte situacije u kojima bi do izražaja mogla da dođe partnerova ljubomora.

Strelac (23.11- 21.12.)

Ako ste već imali sreće da započnete vezu u doba vladavine Sunca u avanturističkom Strelcu, opustite se i uživajte u zajedničkim trenucima sa onim ko vas je privukao. Nikada vam neće biti dosta putovanja udvoje, bilo da je reč o dužim ili kraćim boravcima na nekim ineteresantnim destinacijama. Nikada vam neće biti dosadno, jer će biti i svađa i pomirenja, i raskida i obnova veze pod najneobičnijim okolnostima. Ipak, pod vladavinom Jupitera, planete ekspanzije, ‘vuku’ vas neki novi doživljaji, naročito ako ste muškarac.

Jarac (22.1- 20.1.)

Sve i da niste planirali neku ozbiljnu vezu, sa ovom začetom u vreme vladavine Sunca u na izgled hladnom Jarcu, imate sve izglede da sa partnerom ostanete zajedno do kraja života. U ovoj vezi, pod uticajem starog, dobrog Saturna, planete odgovornosti, nikada vam neće nedostajati osećanje sigurnosti i ušuškanosti, naročito ako ste predstavnica nežnijeg pola. Nema toga što će za vas dvoje biti nedostižno, jer zajedno ste uvek jači. Kada poželite da se prisetite zajedničkih uspomena, krenite sa partnerom u dužu šetnju.

Vodolija (21.1- 19.2.)

Ukoliko je vaša veza rođena u vreme vladavine Sunca u ovom buntovnom, iznenađenjima sklonom znaku, nema toga što zajedničkim snagama nećete moći da postignete. Naravno, pod uslovom da partnera nikada ne „gušite“ i ne uskraćujete mu slobodu izbora i odlučivanja, bez obzira kog ste pola. Međutim, ono što je drugima normalno, i vama i vašem partneru posle nekog vremena može postati dosadno. Jer, ne treba zaboraviti da je vaš odnos pod uticajem hirovitog Urana, planete koja simbolizuje promene i avanture.

Ribe (20.2- 20.3.)

Ukoliko je vaša veza rođena u jednom od najromantičnijih i najemotivnijih znakova Zodijaka, imaćete priliku da sa partnerom uživate u nekom vašem zajedničkom svetu, sazdanom od snova i uživanja. Pod uticajem Neptuna, planete koja simbolizuje zanos i zaljubljenost, već prilikom prvog susreta verovatno ste osetili da jednostavno pripadate jedno drugome. Uživaćete u muzici, plesu, partnerovoj kreativnosti, a posebno zadovoljstvo predstavljaće vam romantične večere, pod svetlošću sveća, uz degustaciju omiljenog pića, verovatno vina.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com