Tri horoskopska znaka u junu čeka pakao – nijedna muka i problem ih neće zaobići

Nijedna muka i problem neće zaobići ova 3 znaka u junu! Vreme je da platite ceh za sve greške koje ste godinama gurali pod tepih.

Merkur je izašao iz retrogradnog hoda 26. maja, ali tri horoskopska znaka tek sada ulaze u pravu oluju. Nijedna muka i problem neće zaobići Jarca, Bika i Devicu u junu, i to baš onda kada su mislili da je najgore prošlo.

Saturn i Neptun u Ovnu zatežu račune iz prošlosti, pa stari dugovi, ćutanja i loše navike traže da se konačno reše.

Pakao u junu neće doći iz vedra neba, već iz stvari koje ste mesecima gurali pod tepih.

Jarac – Beg u stare loše navike postaje opasan

Već nekoliko nedelja iza vas je period koji vas je iscrpeo, pa ste utehu počeli da tražite tamo gde nema ničeg dobrog. U junu te navike dostižu vrhunac, najverovatnije oko punog Meseca 30. juna, i biće vam teško da se sami iskobeljate.

Nije reč o lenjosti, već o tihom bekstvu od stvarnosti koja vas previše boli. Druga polovina juna donosi tačku u kojoj morate izabrati, jer dalje ćutanje plaća se zdravljem i odnosom sa najbližima.

Ako primetite da bežite u alkohol, prejedanje, kupovinu ili beskrajan skrol kroz telefon do tri ujutru, potražite pomoć odmah. Posle bi moglo da bude prekasno.

Bik – Na meti zavidnih jezika i ozbiljnog konflikta

Budite oprezni i mudri, jer u junu se nalazite na meti ljudi koji vam ne žele dobro. Žestoki konflikti čekaju vas već u prvoj polovini meseca, najverovatnije u utorak ili sredu, kada ćete saznati nešto što vam je trebalo davno reći.

Zli jezici mogu vas lišiti reputacije koju ste godinama gradili, a posledice se neće zaustaviti samo na poslu. Postoji ozbiljan rizik da izgubite poziciju ili da vam pukne dugoročan plan u koji ste uložili poslednje pare i nerve.

Najgore tek dolazi. Kada se priča prelije u privatni život, vaš odnos sa porodicom i voljenom osobom može da se naruši do tačke iz koje se teško vraća.

Devica – Telo šalje račun za sve što ste prećutali

Treći znak koji u junu prolazi kroz pravi pakao je Devica, i to na način koji najviše boli. Nijedna muka i problem neće vas zaobići jer telo počinje da pokazuje šta ste sve mesecima gurali u stranu, od nesanice do bolova koji nemaju jasan uzrok.

Posao će tražiti dvostruko više nego inače, a kod kuće niko neće imati strpljenja za vaše ćutanje. Saturn vam ne dozvoljava da se sakrijete iza obaveza, pa će svaka odluka koju ste odlagali sama doći na red.

Jun dolazi po svoje – vreme je za naplatu računa

Nijedna muka i problem neće zaobići one koji su mislili da mogu da pobegnu od istine: Jarac plaća danak za bežanje od problema, Bik za to što je verovao pogrešnim ljudima, a Devica zato što je svoje zdravlje gurala na poslednje mesto.

Najveća muka nije ono što vam se dešava sa strane. Problem je u tome što ste odavno znali gde grešite, ali ste uporno zatvarali oči.

Jun 2026. godine vam jednostavno više ne dozvoljava da se pravite ludi. Možda zvuči surovo, ali ovo je jedini način da se do kraja leta konačno otreznite i sredite svoj život.

