Nikad bolja sreća i obilje pogodiće i ova 4 znaka danas, srce odlučuje!

Device, Ribe, Strelci i Blizanci najsrećniji su horoskopski znaci 28. februara. Nikad bolja sreća i obilje nije im se desila kao danas.

Nikad bolja sreća i obilje za četiri horoskopska znaka 28. februara 2026. U subotu, Merkur je u konjunkciji sa Venerom u Ribama i može se tvrditi da se ove dve planete međusobno poništavaju kada su obe u znaku Riba.

Merkur je slab u Ribama i dvostruko je oslabljen tokom retrogradnog kretanja. Ali Venera je jaka, jer su Ribe njen znak ekstalacije. Imamo dan kada je komunikacija manjkava, dok je ljubav na vrhuncu. Srce trenutno vlada umom. Srce je mesto gde čujete poruke iz univerzuma da iskoristite prilike za obilje. Ribe su znak ljubavi koji je najzreliji, zato je energija Venere uzvišena.

Lekcija koja dolazi iz univerzuma u ​​subotu je da je ljubav moćnija od vaših briga, nega ili zabrinutosti. Ako brinete da nemate dovoljno i zato se nadate da ćete privući obilje ili sreću, današnja poruka je prilično jasna: Nikad bolja sreća i obilje nije bila za vas. Tražite načine da izrazite svoj najviši oblik ja. Nežno se odnosite prema svom umu jer postoje trenuci kada ste mentalno ranjivi.

Tražite razloge da činite lepe stvari za druge. I uvek, oprostite sebi kada ne uspete. Uvek možete da se vratite i pokušate ponovo!

1. Blizanci – dobijate savet za karijeru

Privlačite obilje radeći stvari u kojima uživate u subotu, posebno kada se osećate preopterećeno. Kada radite stvari koje volite, čak i dobijanje penija za to čini da se osećate bogatim. Naravno, ljubav ne plaća račune, ali sreća čini zarađivanje za život slađim.

Merkur u konjunkciji sa Venerom u tranzitu poziva vas da se podesite na ono što su vaše strasti, posebno kada je u pitanju vaša karijera. Ako morate da radite u oblasti kojom niste previše oduševljeni, 28. februar vam šapuće smer. Pozvani ste da se manje fokusirate na svoje strahove, a više na ono što volite. Vaš um može lako biti preplavljen svakodnevnim detaljima, posebno tokom retrogradnog Merkura. Međutim, ako vodite srcem, pronaći ćete hrabrost za koju niste znali da je imate.

2. Strelac – uradićete reviziju i to će vas usrećiti

Privlačite obilje 28. februara tako što ćete napraviti inventar svoje prošlosti. Vaš porodični život čuva toliko uspomena, a ponekad vas te misli sprečavaju da pokušate. Reči koje vam povređuju srce. Bol koji nosite od razočaranja može vas vratiti unazad. Međutim, Venera vas poziva da stvorite dom kakav ste oduvek želeli za sebe.

Možete izabrati da stvari radite drugačije. Lepota odraslog doba je u tome što vam omogućava da zaštitite dete u sebi tokom poseta ljudima koje je povredila vaša prošlost. Današnja energija Venere, u konjunkciji sa retrogradnim Merkurom, daje vam alate za reviziju, što je ljubav plus oproštaj, zatim sećanje plus buduća akcija. Moć obilja nalazi se u svetu koji gradite za sebe, i kada je taj temelj jak, vi ste nezaustavljivi.

3. Ribe – otkrivate šta vas čini dobrim

Vi ste vodeni znak. tako da tok obilja dolazi do vas kroz emocionalnost u subotu. Ovo je moćno vreme za vas da ponovo izmislite svoj život. Osvrnite se na sve prethodne greške koje ste napravili i prepišite narativ 28. februara.

Otkrivate šta vas čini dobrim. Puštate misli koje potkopavaju vaše delovanje. Radite na sebi, a za sada to uključuje oslanjanje na svoju snagu: srce. I, odvajanje od svoje slabosti: preteranog razmišljanja. Više ljubavi i manje razmišljanja donosi vam sreću jer učite da ste vi sve što vam je potrebno.

4. Devica – bliskost i sigurnija emocionalna veza

Privlačite obilje u svoju vezu kroz bliskost i sigurniju emocionalnu vezu. Retrogradna sezona je prilika da proverite svoju vezu. Dakle, tokom konjunkcije Merkura i Venere 28. februara, vaše obilje se nalazi u reviziji. Dobijate priliku da razgovarate o prošlim događajima koji su uticali na vaše partnerstvo i rešite probleme koji su i dalje postojali.

Sa Venerom koja vodi ljubav, osećate se slobodno da radite stvari u kojima uživate. Vaš um je prosvetljen jer možete čuti svoj unutrašnji glas. Vaša partnerstva se poboljšavaju jer dobijaju povećan emocionalni pristup vama. Kada vaši odnosi idu dobro, sve ostalo se čini kao da je tačno onako kako bi trebalo da bude.

(Krstarica/YourTango)

