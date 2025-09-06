Nikad ne glume, ovo su najiskreniji horoskopski znaci: Uvek će vam sasuti istinu u lice bez obzira na posledice

Prema astrolozima, najiskreniji horoskopski znakovi su oni koji govore istinu bez uvijanja, čak i kada je neprijatna. Njihova direktnost, moralna doslednost i sposobnost da „kažu u lice“ ono što drugi prećute, čine ih poznatim po iskrenosti.

Ovan: Impulsivan i direktan

Direktan i ne trpi neiskrenost

Njegova iskrenost je impulsivna — kaže odmah, bez razmišljanja

Ljudi ga cene jer uvek znaju „na čemu su“

Toliko je iskren i direktan da bi ih se mogao nazvati najiskrenijim horoskopskim znakom. Što na um – to na drum! Čak i kad je istina najbolnija, reći će je u lice i trpeti sve posledice. Pukli bi da kažu šta misle, što nije uvek dobro.

Devica: Ikrenost kroz analizu

Iskrenost kroz analizu — vidi stvari objektivno i ne ulepšava ih

Ako je nešto loše, reći će ti — ali s namerom da popravi, ne da povredi

Njihova iskrenost je često korisna, iako može zvučati kritički

Ne želi da stvori lažni utisak niti ima vremena za to. Ponekad i kažu nešto što ne treba, ali nisu dovoljno nadareni za glumu. Ako od njih tražite iskreno mišljenje, to ćete i dobiti, uz argumentaciju.

Škorpija: Iskrenost iz dubine

Iskrenost iz dubine — ne govori često, ali kad progovori, to je suština

Ne voli površnost i zna da istina može biti lek, čak i ako boli

Njena iskrenost je intenzivna i često transformišuća

– ako neko ne zna da glumi, to je Škorpija. Direktne su i iskrene do te mere da teško ponose lažljivce, čak i kad postoje dobri razlozi za laganje. Nemaju problema da saspu sve u lice. Biraju uz sebe iskrene ljude.

Strelac: Brutalno iskren

Brutalno iskren — često kaže ono što misli bez filtera

Veruje da istina oslobađa, čak i kad zaboli

Njegova iskrenost dolazi iz idealizma i želje da pomogne

Stvarni su i iskreni, direktni. Njima je najvažnije da pokažu svoje osećanje i jasno izraze svoje mišljenja.

Vodolija: Iskrena iz principa

Iskrena iz principa — ne voli laži ni manipulaciju

Govori ono što misli, čak i kad zna da će izazvati nelagodu

Njena iskrenost je intelektualna, često usmerena ka razbijanju iluzija

Nije ih briga za tuđe mišljenje pa im gluma i pretvaranje ne padaju na pamet. Nije im ni na kraj pameti da nekoga lažu. To im oduzima previše energije. A što se tiče drugih – ili ih obožavaju ili ih se klone.

