Nikad ne povređujte osobe rođene u ovom znaku: Njihov gnev ćete osetiti duboko i snažno

Ovaj horoskopski znak ne prašta izdaju. Njihov bes udara tamo gde najviše boli i ostavlja posledice koje se pamte.

Postoje ljudi koji ne reaguju na prvu loptu, ali kada se jednom pokrene njihov bes, povratka više nema. To su oni koji ćute, posmatraju i puštaju vas da mislite da ste pametniji. Ali, to što ne viču ne znači da su zaboravili šta ste im uradili. Naprotiv, oni samo čekaju pravi trenutak da vam pokažu gde vam je mesto.

Ako pređete granicu sa njima, budite spremni na preokret koji niste planirali.

Kada se kod ovih ljudi aktivira ova mračna strana, nema te sile koja ih može zaustaviti dok ne isteraju pravdu do kraja. Oni vas neće psovati na ulici niti praviti scene pred drugima.

Njihova reakcija je mnogo opasnija jer pogađa tamo gde ste najtanji. Jednom kada izigrate njihovo poverenje, osetićete posledice koje će vas pratiti mesecima, jer oni ne staju dok dug ne bude naplaćen.

Reč je o Škorpijama.

Škorpija je neko ko ulaže sve u odnos, ali isto toliko traži zauzvrat. Ako ih slažete, prevarite ili pokušate da ih napravite budalom, budite sigurni da ste sebi potpisali „crnu listu“.

Njihov bes nije nešto što prolazi za dva dana. Oni imaju neverovatno pamćenje i sposobnost da čekaju pravi momenat.

Dok vi mislite da je sve u redu, oni već imaju plan kako da vam uzvrate istom merom, ali sa mnogo jačim efektom.

Zašto vas njihova reakcija pogađa u centar

Glavni razlog zašto je njihov bes toliko opasan je taj što vas oni poznaju u dušu. Oni znaju vaše tajne, vaše strahove i ono čega se najviše stidite. Kada odluče da uzvrate, oni ne udaraju nasumično. Oni gađaju pravo u metu.

To boli više od bilo kakve uvrede. Osetićete tu hladnoću u svakom njihovom pogledu i svakoj reči. Više niste prijatelji, niste čak ni poznanici. Za njih postajete vazduh, a to ignorisanje boli jače od svake svađe.

Nema nazad kada se oseti njihov bes

Mnogi misle da će se Škorpija „ohladiti“ vremenom. To je velika zabluda. Kod njih nema „vratimo se na staro“. Jednom kada osetite njihov bes, to je znak da je most srušen i da ga niko više ne može popraviti.

Oni cene istinu više od svega. Ako ste mislili da možete da manipulišete njima, samo ste ubrzali sopstveni kraj u njihovom životu. Njihova reakcija je hirurški precizna i uvek opravdana njihovim osećajem za fer-plej.

Kako izgleda život na njihovoj crnoj listi

Kada Škorpija odluči da je kraj, nema više pregovora. Njihov bes se ne ispoljava kroz dramu, već kroz vrlo jasne i hladne postupke koji vam odmah stave do znanja da ste višak:

Ignorisanje bez roka trajanja

Možete da im pišete ili da ih zovete, odgovor nećete dobiti. Za njih ste prestali da postojite i tu nema nazad.

Povlačenje svake podrške

Ako ste do juče mogli da računate na njihovu pomoć u bilo čemu, to je sada završena priča. Neće vam pomoći ni u najsitnijoj stvari.

Direktno suočavanje

Ako ih sretnete, kazaće vam u lice sve što ste probali da sakrijete. Neće birati reči niti će vas štedeti pred drugima.

Brisanje iz zajedničkih krugova

Jednostavno će vas izbaciti iz svih planova, dogovora i društva, kao da nikada niste bili deo njihovog života.

Oni neće trošiti energiju da vas jure ili da se svađaju. Njihov bes je jednostavno zid koji podignu između vas i sebe, i taj zid niko ne može da sruši.

Čim jednom izigrate poverenje, vi ste za njih završena priča za sva vremena.

Cena koju plaćate za izgubljeno poverenje

Možete se izvinjavati koliko god želite, ali ako Škorpija oseti da niste iskreni, njihov bes će se samo pojačati. Oni preziru dvoličnost i pokušaje izvlačenja na jeftine fore.

Cena koju plaćate je gubitak najodanije osobe koju ste imali.

Škorpija bi za prijatelja išla u vatru, ali onaj ko ih povredi osetiće tu istu vatru na sopstvenoj koži. To je lekcija koju svako ko im se zameri nauči na teži način.

Ovo je poslednja opomena za sve koji se igraju

Ako imate Škorpiju pored sebe, čuvajte je kao malo vode na dlanu. Njihova lojalnost je retkost u današnjem svetu. Ali, nikada nemojte testirati njihovo strpljenje.

Njihov bes je podsetnik da svaka akcija ima reakciju. Ne dirajte u njihovo poštenje i njihovu porodicu. Ako to uradite, nemojte se čuditi kada vam se život okrene naglavačke.

Oni ne opraštaju izdaju, a njihova hladnoća će vas peći duže nego bilo koja vatra.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com