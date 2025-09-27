Nikad ne zaboravljaju izdaju, ova 4 znaka uvek vraćaju milo za drago!

Postoje znakovi koji lako praštaju, ali i oni koji nikada ne zaboravljaju kada ih netko povredi. Ovi horoskopski znakovi poznati su po tome što teško opraštaju, naročito kada je u pitanju izdaja poverenja, pamte svaku uvredu i uvek pronađu način da izravnaju račune.
Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
- Škorpije su duboko emotivne i izuzetno lojalne — ali ako ih izdate, njihova osvetoljubivost može biti legendarna.
- Ne zaboravljaju lako, a oprost dolazi retko i uz visoku cenu.
- Njihova intuicija im često kaže kada nešto nije u redu, pa izdaju doživljavaju kao lični udarac.
Škorpija je najpoznatija po tome što nikada ne zaboravlja izdaju. Njena osveta može biti tiha, ali uvek pogađa pravo u srž.
Bik (20. april – 20. maj)
- Bikovi su verni i stabilni, ali kada ih izdate, njihova tvrdoglavost dolazi do izražaja.
- Ne vole promene, pa izdaja narušava njihov osećaj sigurnosti.
- Oprost je moguć, ali zaborav — gotovo nikad.
Bik deluje smireno, ali kada ga neko povredi, dugo pamti i strpljivo čeka priliku da pokaže kako se oseća.
Jarac (22. decembar – 19. januar)
- Jarčevi grade poverenje polako, ali kada ga neko sruši, teško ga ponovo uspostavljaju.
- Izdaju vide kao kršenje principa i morala, što ih duboko pogađa.
- Ne traže osvetu, ali vas mogu zauvek izbrisati iz svog života.
Jarac ne reaguje odmah, ali jednom kad ga izgubite, povratka nema. Njegova osveta je odmerena i hladna, a cilj mu je da naučite lekciju.
Lav (23. jul – 22. avgust)
- Lavovi su ponosni i velikodušni, ali izdaja ih pogađa u srž ega.
- Mogu oprostiti sitne greške, ali izdaju doživljavaju kao javno poniženje.
- Ako ih izdate, verovatno ćete izgubiti njihovo poverenje zauvek.
Lav ne može podneti izdaju jer povređuje njegov ponos. Kada se to dogodi, Lav će jasno i glasno dati do znanja da ga niko ne može poniziti nekažnjeno.
Međutim, da li će neko odlučiti ipak da oprosti i zaboravi neku izdaju zavisi od lične zrelosti, iskustva i drugih astroloških faktora poput podznaka i Meseca.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com