Nikad se zamerajte ovom znaku, najosvetoljubiviji je u Zodijaku, njegova osveta može biti mnogo bolna za vas!

Postoje ljudi koji će reći „ma nema veze“, oprostiti, zaboraviti i nastaviti dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Ali onda postoje ovi horoskopski znakovi, oni koji ne zaboravljaju, ne opraštaju lako i ne odlaze tiho. Ako ih povredite, možda se neće odmah svađati, možda neće ni dignuti glas. Ali zapamtite, tišina kod njih ne znači mir, nego pripremu. Oni ne puštaju stvari da prođu.

Oni imaju sjajan karakter koji je neverovatno intenzitet, što objašnjava zašto ih u jednom trenutku volimo, a u sledećem ih možemo mrzeti. Škorpije su uporne i prihvatiće svaki izazov, nikada ne odustajući sve dok ne postignu svoj cilj.

1. Duboko vole

Kada su zaljubljeni, to je sa žestokim intenzitetom. Ali prvo moraju da otpuste svoj skoro neprobojni stav. Oni vrlo pažljivo biraju kome će dati svoje srce. Najveći strah im je da će biti izdati jednom kada otvore svoje srce.

To je razlog zašto oni stalno testiraju svoje partnere, Škorpije želi da bude siguran da ga je njegov partner dostojan. Kada izabere voljenu osobu, to je ozbiljna odluka, planiraju ostati s partnerom i voleti ga sve dok ih smrt ne rastavi.

2. Puni su intenziteta

Škorpija uživa u druženju, ali ne voli površne razgovore. Kada upozna neku osobu na zabavi on može biti i introvertiran i ekstrovertiran, u zavisnosti od teme razgovora koja privlači njegovo interesovanje. Kada se oseća dobro, angažovan je i raspoložen, pokazuje svoj sjajan smisao za humor, a može biti i sam centar zabave.

Kada se u potpunosti bavi s nekim, voli o dođe do srži razgovora i govori o dubokim i smislenim temama. Oni ne gube vreme na čavrljanje ili naklapanje. Ne pitajte Škorpiju šta misli o nečemu osim ako niste spremni za vrlo direktan, a ponekad i netaktičan odgovor.

3. Zabavni su

Škorpije imaju oštar smisao za humor, koji može biti nekima uvredljiv, ali smešan drugima. Ako ste osetljivi, to vas može šokirati ili povrediti vaša osećanja.

Njihova inteligencija i stil humora daje mogućnost da vidite ironiju u bilo kojoj temi o kojoj ste raspravljali. Oni mogu da uzdrmaju svako okupljanje sa svojim šokantnim komentarima.

4. Neverovatno su snalažljivi i nikad ne odustaju

Ne postoji znak u Zodijaku koji je snalažljiviji od Škorpije. Oni su uporni i prihvatiće svaki izazov, nikada ne odustajući sve dok ne postignu svoj cilj.

Za njih odustajanje nije opcija, posebno ako su u romantičnoj poteri.

5. Možete im mirno poveriti svoje tajne

Po prirodi, Škorpije su vrlo tajnoviti ljudi, nikada u potpunosti ne otkrivaju svoje najdublje i najmračnije tajne. Odani su i pouzdani. Oni ne cene znatiželjne osobe koje pokušavaju da kopaju po njihovom životu.

Ipak, imaju zadivljujuće istražiteljske sposobnosti. Dakle, ako čuvate tajne, oni će ih saznati. Taj dar čini ih odličnim istraživačima, detektivima i špijunima.

6. Oni moraju da drže sve pod kontrolom

Škorpije su prirodni vođe koji žele da preuzmu nadzor kako bi se stvari odvijale onako kako oni žele. Tada se osećaju prijatno i sigurno. Ako im stvari izmaknu kontroli, to im stvara veliki stres. Ironično, njihova potreba za kontrolom je i njihova snaga i njihova slabost. S jedne strane, to im omogućuje da ostvare mnogo.

S druge strane, to može dovesti do borbe za vlašću u odnosima s partnerom (ili autoritetom). Ako je potrebno, oni će posegnuti za svim vrstama manipulacije kako bi bili sigurni da vas imaju pod kontrolom. Čak i ako oni stvari postave na način da se osećate kao da ste vi glavni – zapravo to niste.

7. Tajanstveni su

U jednom trenutku mogu se činiti otvoreni i izražajni, a zatim u sledećem postati tihi i tajnoviti. Oni nikad nisu dosadni. Fascinirani su tamnijom stranom života i uživaju ​​u traženju odgovora na najdublja pitanja i najmračnijih tajni osoba, mesta ili stvari.

Vole podzemni svet i mogu biti opčinjeni zločinom, smrću, užasom, natprirodnim pa čak i okultnim. Oni uživaju istraživati druge osobe, ali često će uzvratiti kontrapitanjem kada nisu spremni da odgovore na njima postavljana pitanja.

Kad odete sa Škorpijom na sastanak, možete osetiti kao da on o vama zna više nego što vi znate o njemu. Škorpije vole forenzičke televizijske emisije serije CSI.

8. Imaju vulkansku narav

Škorpije se ne razbesne lako. Ali kada se to dogodi, očekujte potres od 8,6 po Rihterovoj skali. Zbog njihove kontrolisane prirode, mogu se pojaviti mirni, ali ako ih neko uznemirava na duboko ličan način, kao što je izdaja njihovog poverenja, oni će eruptirati poput vulkana i pokazati nivo ljutnje kakvu možda nikada niste videli pre.

Njihov jezik postaje smrtonosan, a druga osoba će osetiti slavni škorpijin ubod. Ukoliko ih izdate, oni će oprostiti, ali nikada neće to zaboraviti. Oni se smatraju majstorima osvete i poznato je da strpljivo čekaju pravi trenutak da izvrše svoju osvetu. Nemojte nikada prevariti Škorpiju.

9. Imaju izražene psihičke sposobnosti

Škorpije su među psihički najosetljivijim znakovima Zodijaka. Oni su vrlo oštroumni, i imaju smisao za hvatanje osećanja i emocija neke osobe do te mere da znaju šta ona misli pre nego što uopšte otvori svoja usta. Čini se kao da imaju ugrađene detektore laži kada neko nije iskren s njima.

Deda Mraz nije jedini koji zna kada je neko bio nevaljao ili dobar. Škorpije su na drugom mestu. Oni su uporni u svojoj potrazi za istinom, što je razlog zašto su oni sjajni istražitelji.

10. Strastveni su

Škorpija se takođe smatra najstrastvenijim znakom Zodijaka. Iako mu je seks važan, ako vas odabere za partnera, to je zauvek. Ova duboka vezanost za njihove partnere je ono što može dovesti do ljubomore i posesivnosti u njihovim odnosima. Ako ste u braku sa Škorpijom, verujte – nikada nećete naći lojalnijeg partnera od njega, piše Atma.

