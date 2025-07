Nikad srećni: Po Baba Vangi, ova 3 znaka su osuđena na neprestanu bol i patnju

Baba Vanga je za života izrekla mnoge proročanske tvrdnje, a za ova tri horoskopska znaka rekla je da ih prati senka nesreće. Njihov put kroz život gotovo nikada nije lak.

Svima je već poznato da se za Baba Vangu tvrdi da je jedna od najvećih proročica prošlog veka. Njena predviđanja se i danas spominju, ali i ostvaruju onako kako je rekla. Baba Vanga je verovala da horoskop nije baš naklonjen svima i da su tri horoskopska znaka osuđeni da se muče tokom celog života, prenosi informer.rs.

Vaga

Vage su pametni ljudi, diplomatski nastrojeni i skloni tome da budu mirotvorci. Najviše cene harmoniju i ravnotežu, rado priskaču u pomoć, teško im je da odbiju bilo koga, a očekuju da se i drugi tako postave prema njima. Ipak, Vanga je smatrala da neretko nemaju mnogo sreće u životu, ali da to mogu da prevaziđu time što će biti odlučniji, više razmišljati o svojim postupcima i pomiriti se sa tim da moraju da preduzmu odgovornost za sve što im se događa u životu.

Rak

Problem Rakova je pesimizam, često tuguju i žale se na sve i svašta, a to može da odbije čak i one koji su im najbliži. To je koren mnogih neuspeha u njihovom životu, iako su porodični i dobri ljudi, koji cene udobnost svog doma i porodičnu idilu. Sve što im treba da prevaziđu zlu kob u svom životu jeste malo optimizma i vedrijeg pogleda na svet.

Jarac

Jarčevi su veoma vredni radnici, ali je njihov život uglavnom borba sa preprekama koje sami sebi nametnu. S druge strane, pripadnici ovog znaka obdareni su sposobnostima da se u životu nose i sa najsloženijim problemima. Po prirodi su izdržljivi, tvrdoglavi i neverovatno odlučni, ali ove osobine moraju da neguju od detinjstva kako bi im pomogle kada dođu teški trenuci.

