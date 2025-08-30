Nikada bankrotirati neće: Ovaj horoskopski znak fantastično upravlja novcem

Kada su u pitanju profesionalnost i tradicionalne vrednosti, Jarac je prvi.

Ovaj praktičan znak voli da se pozabavi životom na najkonvencionalniji način.

Smatra se najozbiljnijim znakom zodijaka koji prirodno poseduje nezavisnost koja mu omogućava značajan napredak kako na ličnom planu tako i na poslovnom.

Pametni su i staloženi, naročito kada je novac u pitanju. Prirodno su nadareni za baš sve što ima veze s upravljanjem novcem. Mogu se sjajno obogatiti ulaganjima u nekretnine, deonice i manje firme.

Za njih ne postoje početničke greške – samo razrađeni planovi i pogled u budućnost. S vremena na vreme Jarac se može videti kako troši svoj teško stečen novac na zabavne stvari, ali racinalnost ide ruku pod ruku sa ovim znakom, tako da je on najskloniji praktičnom trošenju novca. Multifunkcionalne stvari su nešto što definitivno favorizuje.

