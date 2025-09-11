Nikada ne odustaju: Ova četiri horoskopska znaka rođeni su borci

Neki ljudi naprosto cvetaju pod pritiskom i izazovima, pokazujući neiscrpan borbeni duh čak i u najtežim trenucima. Prema astrologiji, četiri znaka Zodijaka posebno se izdvajaju svojom nepokolebljivom voljom i izdržljivošću.

Ovan

Rođeni između 21. marta i 20. aprila, Ovnovi se ne boje da rizikuju i hrabro jure svoje ciljeve. Njihova strastvena narav gura ih da se bore do poslednje sekunde, a tvrdoglavost i odlučnost čine ih prirodnim vođama spremnim na svaki izazov.

Rak

Iako se Rakovi (22. juni – 22. jul) često smatraju osetljivim i emotivnim, skrivaju izuzetnu snagu kada je potrebno da zaustave nepravdu. Kada veruju da su u pravu, postaju nepopustljivi i neumorni u borbi, pokazujući neverovatnu otpornost na prepreke.

Lav

Lavovi, rođeni od 23. jula do 23. avgusta, vladaju svakoj situaciji uz autoritet i harizmu. Zaštitnici svog „krda“, oni istrajno brane svoje interese i ambicije, uvek ostavljajući utisak moćnog i dominantnog borca.

Škorpija

Škorpije (24. oktobar – 22. novembar) spadaju među najotpornije znake – ne posustaju dok ne ostvare ono što su zamislili. Njihov neumorni borbeni duh i sposobnost da se brzo oporave od neuspeha čine ih nezasitnim lovcima na uspeh.

