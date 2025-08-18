Nikada ne povređujte osobe rođene u ovom znaku: Njihov gnev ćete osetiti snažno!

Horoskopski znak koji ne zaboravlja nepravdu

Astrologija nam pomaže da saznamo više o ljudima, otkrivajući njihove glavne osobine. Prema ovoj nauci, jedan od najimpulsivnijih horoskopskih znakova je upravo Ovan.

Kada je Ovan povređen, to ćete dobro osetiti na svojoj koži. Njihov glavni element je vatra što ih čini prirodno vrlo strastvenima i sklonim istraživanjima.

Njihova strast pokreće njihove emocije i čini ih vrlo intenzivnim, posebno kada su emocije negativne. Vladajuća planeta ovog horoskopskog znaka je Mars koja predstavlja grčkog boga rata Aresa.

Ova vladajuća planeta čini Ovna prirodno neustrašivim i agresivnim. Ove osobine su ponekad korisne, ali ukoliko dođe do konflikta ne želite da osetite njegov bes i gnev.

Evo šta se dešava kada je Ovan povređen:

Ovan postaje emotivan

Ovan se oseća snažno. Vatrena strast pokreće njihove emocije. Kada veruju u nešto, uvek slobodno izražavaju svoja stave i čvrsto ih se drže. Svaka uvreda duboko pogađa Ovnove. Ne samo da su njihova osećanja teško povređena, već su i reakcije vrlo izražene.

Oven i Vaga su polarne suprotnosti (Vagom vlada Venera, boginja odnosa i osećanja). Ova polarnost dovodi do toga da se Ovan teško nosi sa svojim osećanjima, ali oni ne ignorišu svoje probleme i ne nadaju se da će nestati. Oni uvek traže izlaz i rešenje.

Ovan se bori kad je povređen

Ovan se ne povlači i nikada ne izbegava sukobe. Njihov kardinalni modalitet tera ih da se bore sa svim izazovima koji im se nađu na putu. Kada je Ovan povređen, odmah će vam to pokazati. Ako Ovan ima šta da kaže, onda će to reći bez oklevanja.

Ne posmatrajte Ovnov čvrst stav kao tvrdoglavost, i imajte u vidu da se njihovo mišljenje i stav neće promeniti ukoliko im se ne pokažu opravdani razlozi.

Ovan preduzima akciju kada je povređen

Ovan je impulsivan. Kao kardinalan znak, Ovan brzo preduzima akcije. On se često oslanja na unutrašnji instikt, koji im se javlja u stomaku, što dovodi do mnogih impulsivnih odluka.

Ova tendencija ka impulsivnosti može učiniti Ovna vrlo agresivnim u sukobu, sklonim raspravama i teranju kontre. Važno je da vrlo pažljivo izgovorite ono što kažete Ovnu da ne bi pogrešno shvatili nešto.

Ovan može reći mnoge loše stvari kad je povređen

Snaga Ovna nije komunikacija već akcija. Zapravo ta akcija pomešana sa njihovim impulsivnim ponašanjem ne čini ih najboljim komunikatorima. Njihova direktnost može se graničiti sa grubim ili čak okrutnim ponašanjem.

Ne ulazite u prepirku sa Ovnom, osim ako niste spremni da čujete šta oni stvarno misle. Pogotovo kada su povređeni, Ovnovi neće razmisliti šta kažu pre nego što to izgovore, reći će vam upravo ono što im padne na pamet.

Međutim, ne morate da brinete da li će ostati besni. Jednom kada je Ovan zatvorio poglavlje, više ga ne čita.

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com